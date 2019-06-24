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    Хлопнет ли Англия дверью на Евро U21?

    Хорватия U21 — Англия U21. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 24 июня 2019 года

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    Прогноз на Хорватия U21 — Англия U21
    Англия проиграла оба матча на молодежном Евро
    В понедельник, 24 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы C пройдет поединок третьего тура между сборными Хорватии и Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Хорватия U21 — Англия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа C 24 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
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    Хорватия U21

    Успешно выступить в финальной части Евро Хорватии не удалось. Балканцы был разбиты Румынией 1:4 уже в стартовом туре первенства.

    Им удавалось чаще владеть мячом и создать несколько атак, но у оппонентов в составе были более опытные исполнители, что сыграло решающую роль.

    Во втором поединке турнира команда уже проиграла Франции. Подопечные Ненада Гречана пропустили уже на 8-й минуте игры, но так и не сумели найти ключи к воротам соперника.

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    В итоге коллектив после двух туров занимает последнее, четвертое место в квартете с нулем баллов.

    Англия U21

    Англия также неудачно провела молодежный Евро. В первом туре подопечные Энди Бутройда драматично уступили Франции 1:2, выигрывая к 89-й минуте.

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    Не последовало успеха и во втором поединке группового этапа, хотя соперник, казалось, был попроще. Румыния выиграла со счетом 4:2, хотя до 88-го оборота секундной стрелки было 2:2.

    Посему теперь британский коллектив идет на третьей позиции без очков в своем активе. Это лишило шансов на выход в плей-офф, куда не обязательно выходит даже вторая команда квартета.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных британцев, коэффициент на победу которых равен 2,90, тогда как успех балканцев оценивается в 7,50, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    Хорватия U21 — Англия U21. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 24 июня 2019 года. Прогноз на Хорватия U21 — Англия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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