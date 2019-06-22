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    Остановит ли Испания Польшу?

    Испания U21 — Польша U21. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 22 июня 2019 года

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    Прогноз на Испания U21 — Польша U21
    Польша выиграла оба матча на турнире
    В субботу, 22 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы A пройдет поединок третьего тура между сборными Испании и Польши. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Испания U21 — Польша U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа A 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Испания U21

    Сборная Испании смогла выиграть свою квалификационную группу, опередив команды Северной Ирландии, Словакии, Исландии, Албании и Эстонии.

    За десять матчей отборочного турнира коллектив выиграл девять поединков и ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение пришлось на домашний матч против Ольстера (1:2).

    Тем не менее, на старте Евро-2019 она крупно уступила Италии — 1:3. Однако уже во втором туре подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Бельгию (2:1).

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    Перед заключительным туре коллектив идет на третьем месте, поэтому ему важно победить и ожидать результата параллельного матча.

    Польша U21

    Польша заняла второе место в своей отборочной группе. Она обогнала в турнирной таблице Грузию, Финляндию, Литву и Фареры, но уступила первое Дании.

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    Команда при этом ни разу не проиграла, сыграв вничью с Фарерами (дважды), Данией (1:1) на выезде и Финляндией (3:3) дома.

    После этого в стыковых матчах завоевала путевку в финальной часть благодаря победе над Португалией с общим счетом 3:2.

    В финальной части Евро-2019 коллектив не то, что не знает поражений — он выиграла оба своих матча. Сперва подопечные Чеслава Михневича одолели Бельгию (3:2), после чего — Италию (1:0), поэтому лидируют в квартете.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех соперника оценивается в 11,00, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0

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    Испания U21 — Польша U21. Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 22 июня 2019 года. Прогноз на Испания U21 — Польша U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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