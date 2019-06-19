ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурад МусаевЛето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионов Николо Дзаньоло (слева)Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратари Лионель МессиМесси разбалансировал сборную Аргентины. Тренер планировал сыграть иначе
  • 10:44
    • «МЮ» рассматривает двух игроков «Барселоны» на замену Погба
  • 08:00
    • Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки-2019
  • 00:06
    • Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019
  • 23:43
    • ПСЖ готов расстаться с Неймаром летом
  • 23:06
    • Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
  • 22:08
    • Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко
  • 16:14
    • Сарри — главный тренер «Ювентуса»
    Все новости спорта

    Кто одержит первую победу на Копа Америка?

    Боливия — Перу. Прогноз (к. 2.50) на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Боливия — Перу
    В первом туре Перу сыграл вничью с Венесуэлой
    В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоится матч Боливии и Перу. Сборные из группы A сыграют 19 июня в 00:30 по московскому времени. Прогноз на Боливия — Перу.

    Боливия

    Накануне турнира команда тоже провела четыре подготовительных матча. В трех из них коллектив терпел поражения и только в одном из них довольствовался ничьей.

    Речь идет о противостояниях с Францией (0:2), Японией (0:1) и Южной Кореей (0:1). Перед этим сборная Боливии свела вничью поединок против Никарагуа (2:2).

    Стартовую игру Копа Америка-2019 подопечные Эдуардо Вильегаса проиграли Бразилии с разгромным счетом 0:3. Посему «Зеленые» не могут выиграть уже семь поединков кряду, и получается, что не забивают они уже 360 минут.

    Перу

    Сборная Перу на прошлом Кубке Америки заняла первое место в своей группе. Учитывая, что в нее также попали Эквадор и Бразилия, то такой результат можно считать отличным.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Однако команде не повезло в дальнейшем, ведь в четвертьфинале она уступила Колумбии 0:1. Подготовка к нынешнему турниру прошла не так гладко, как хотелось бы тренерскому штабу, поскольку за четыре поединка сборная дважды побеждала и дважды уступала сопернику.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Здесь стоит выделить победу над Парагваем 1:0, фиаско в матче с Сальвадором 0:2, успех в поединке с Коста-Рикой 1:0 и поражение от Колумбии 0:3. В стартовой игре нынешнего первенства подопечные Рикардо Гареки сыграли 0:0 с Венесуэлой.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех номинальных хозяев оценивается в 7,00, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что Перу выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ферлан Менди
  • «Реал» заполучил Мбаппе. Среди левых защитников
    • 05:37 14/06/2019     Лионель Месси
  • Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?
    • 18:03 13/06/2019     Александр Чеферин
  • Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой
    • 18:58 11/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Боливия — Перу. Прогноз (к. 2.50) на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года. Прогноз на Боливия — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол Новый путь для «Челси»Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может сменить в «Челси» Маурицио Сарри Вчера в 13:200
  • 08:45
    • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 08:15
    • Назван новый главный тренер «Енисея»
  • 12:01
    • Форвард сборной Парагвая побил рекорд КА 73-летней давности
    Игроки сборной Украины Футбол Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финалаВ решающем матче украинцы обыграли сборную Южной Кореи Вчера в 12:520
  • Экспресс дня

  • Как Тунис и Бурунди закончат подготовку к АКН?
  • 3.45
    •
  • 11:45
    • «Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Бешикташа»
  • 11:29
    • Видаль получил предложение из Китая
  • 11:14
    • Кавани: Уругвай готов побороться за победу в Копа Америка-2019
    Кавай Леонард и Клэй Томпсон Баскетбол Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»«Торонто» впервые в истории стал чемпионом Вчера в 14:320
  • 11:00
    • «Интер» может пополнить состав игроком «Челси»
  • 10:28
    • «Лейкерс» попытаются подписать Кавая Леонарда
  • 10:12
    • Голкипер «Локомотива» выиграл приз имени Льва Яшина
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие