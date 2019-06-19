Боливия — Перу. Прогноз (к. 2.50) на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоится матч Боливии и Перу. Сборные из группы A сыграют 19 июня в 00:30 по московскому времени. Прогноз на Боливия — Перу.

Боливия

Накануне турнира команда тоже провела четыре подготовительных матча. В трех из них коллектив терпел поражения и только в одном из них довольствовался ничьей.

Речь идет о противостояниях с Францией (0:2), Японией (0:1) и Южной Кореей (0:1). Перед этим сборная Боливии свела вничью поединок против Никарагуа (2:2).

Стартовую игру Копа Америка-2019 подопечные Эдуардо Вильегаса проиграли Бразилии с разгромным счетом 0:3. Посему «Зеленые» не могут выиграть уже семь поединков кряду, и получается, что не забивают они уже 360 минут.

Перу

Сборная Перу на прошлом Кубке Америки заняла первое место в своей группе. Учитывая, что в нее также попали Эквадор и Бразилия, то такой результат можно считать отличным.

Однако команде не повезло в дальнейшем, ведь в четвертьфинале она уступила Колумбии 0:1. Подготовка к нынешнему турниру прошла не так гладко, как хотелось бы тренерскому штабу, поскольку за четыре поединка сборная дважды побеждала и дважды уступала сопернику.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Здесь стоит выделить победу над Парагваем 1:0, фиаско в матче с Сальвадором 0:2, успех в поединке с Коста-Рикой 1:0 и поражение от Колумбии 0:3. В стартовой игре нынешнего первенства подопечные Рикардо Гареки сыграли 0:0 с Венесуэлой.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех номинальных хозяев оценивается в 7,00, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что Перу выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,50. 0