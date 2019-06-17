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    Коста-Рика не пожалеет Никарагуа

    Коста-Рика — Никарагуа. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 17 июня 2019 года

    Прогнозы на сборную Коста-Рики
    Прогноз на Коста-Рика — Никарагуа
    Кейлор Навас
    В ночь с воскресенья на понедельник в первом туре группы В Золотого Кубка КОНКАКАФ, проходящем в трех странах, сборная Коста-Рики сыграют с командой Никарагуа. Начало встречи — в 03:30 по мск. Прогноз на Коста-Рика — Никарагуа.

    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики, которая дважды выигрывала Золотого Кубка КОНКАКАФ, на этот турнир получила автоматическое приглашение, как одна из ведущих команд своего региона.

    В минувшем континентальном турнире «лос тикос» были остановлены в полуфинале национальной командой США (0:2), ставшей в итоге победительницей того Кубка.

    Прошлым летом костариканцы участвовали на чемпионате мира в России, где не смогли выйти из группы, проиграв два матча при одном ничейном результате.

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    • После мундиаля Коста-Рика играла только товарищеский встречи, проведя за это время десять игр. Выиграть смогла только в трех из них, в семи других поединках «красно-сине-белые» проиграли. Накануне они уступили сборной Перу со счетом 0:1.

    Никарагуа

    Сборная Никарагуа пробилась на Золотой Кубок по результатам квалификации Лиги наций КОНКАКАФ 2019/20, добыв на том турнире три победы при одном поражении.

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    Обыграть удалось команды, которые находятся в рейтинге ФИФА рядом с Никарагуа, или намного ниже, уступили Гаити со счетом 0:2.

    Для «сине-белых» это всего лишь четвертое участие в финальной части Золотого Кубка, где они никогда не выходили из группы. В прошлом розыгрыше ЗКК, прошедшем в 2017 году в США, 129-я команда ФИФА проиграла все три матча с общим счетом 1:7.

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    Непосредственно перед этим турниром Никарагуа провела товарищеский матч против Аргентины, где крупно проиграла — 1:5.

    Последний раз между собой эти команды встречались в 2017 году на Кубке наций ЮНКАФ. И тогда та игра закончилась вничью — 0:0.

    Прогноз на Коста-Рика — Никарагуа

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение сборной Коста-Рике. На победу хозяев предлагают — 1.17.

    На победу сборной Никарагуа дают — 14.50, ничья оценена — в 7.80.

    Прогнозируем, что костариканцы, которые в последнее время не радуют своих болельщиков хорошими результатами, на домашнем турнире стартуют с победы над аутсайдером в несколько мячей. 0

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    Коста-Рика — Никарагуа. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 17 июня 2019 года. Прогноз на Коста-Рика — Никарагуа. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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