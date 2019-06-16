Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года

16 июня, Рио-де-Жанейро, 79-тысячный стадион «Маракана». В рамках первого тура группового этапа Копа Америка сыграют сборные Парагвая и Катара. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Парагвай — Катар.

Парагвай

В прошлый раз сборной Парагвая не удалось выйти из группы в плей-офф. Команда заняла последнее место в квартете с Коста-Рикой, Колумбией и США. Хотя в течение последних 10 лет парагвайцы регулярно оказывались в финальной части турнира.

Перед началом Копа сборная сыграла два контрольных матча. Сначала не удалось выиграть у Гондураса (1:1), а затем Парагвай все же добил Гватемалу (2:0). До этого в марте коллектив дважды кряду уступил Мексике и Перу.

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Безусловно, самым опытным из всех можно считать Оскара Кардосо. 36-летний нападающий забил 10 мячей в 51 матче.

Главный тренер Эдуардо Бериссо уже показал, что он будет играть по схеме 4-3-3. Для этого у него есть хорошие вингеры. К примеру, Хуан Итурбе, Дерлис Гонсалес и Оскар Ромеро.

Катар

Для Катара это будет первый Кубок Америки. Так что предсказать то, как может выступить сборная на этом турнире очень сложно.

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В феврале катарцы выиграли Кубок Азии, одержав 7 побед в 7 возможных играх. В финале команда обыграла Японию со счетом 1:3. После этого «бордовые» получили небольшой перерыв.

Лишь 6 июня гостевой коллектив провел контрольный поединок с Бразилией, в котором он потерпел поражение со счетом 2:0.

Действующим рекордсменом по количеству голов за сборную является Хассан аль-Хайдос. За 117 игр он забил 26 голов. Также стоит выделить таких футболистов как Алмоез Али, Буалем Хухи, Али Афиф и Акрам Афиф. Они могут сыграть важную роль для катарской сборной на этом турнире.

Прогноз

Больше шансов на победу отдают Парагваю — 1.80 против 5.60. На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.35.

За всю историю команды встречались только один раз. В 2009 году сборная Катара выиграла 0:2. В этот раз парагвайцы постараются исправить свой промах 2016 года. «Бордовые» в свою очередь будут показывать, что их не зря пригласили на Кубок Америки.

Все же «гуарани» провели больше товарищеских матчей, в которых они смогли поработать над ошибками. Вдобавок Катар для «красно-бело-синих» является единственным соперником, у которого легче всего отобрать 3 очка, поскольку впереди еще Аргентина и Колумбия.

Мы верим в Парагвай и ставим на их победу. Коэффициент — 1.80. 0