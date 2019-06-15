Кубок Америки-2019. Прогноз (к. 2.10) и ставки на победителя Кубка Америки-2019

В Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года пройдет 46-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд. Прогноз на Кубок Америки-2019.

На предстоящем Кубке Америке в Бразилии букмекерские конторы выдели особо вероятных победителей. Среди них числится хозяйка турнира, Аргентина во главе с Месси и неуступчивые уругвайцы.

Бразилия

Самым вероятным победителем 46-го розыгрыша Кубка Америки, несмотря на потерю Неймара, букмекеры единогласно считают страну-организатора турнира — сборную Бразилии. На победе «селесао» в предстоящем КА они предлагают кэфф чуть больше двух.

Пентакампионы после вылета на стадии 1/4 финала чемпионата мира-2018 от Бельгии (1:2), выдали затем 10-матчевую серию без поражений, где они девять встреч выиграли и одну свели вничью. Разница мячей за эти матчи составила — 25:2. Правда это были все товарищеские игры.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

На предыдущем турнире КА, который проходил в США в 2016 году, где первыми стали чилийцы, сборная Бразилии не смогла даже выйти из группы, пропустив вперед себя Перу и Эквадор.

Аргентина

На второе место букмекеры поставили сборную Аргентины. Победу «бело-голубых» в предстоящем турнире они оценивают коэффициентом в среднем 4.75.

Месси и компания на ЧМ-2018 прекратили выступление на стадии 1/8 финала, где проиграли в результативном матче сборной Франции (3:4), выигравшей тот мундиаль. После мирового форума аргентинцы провели девять контрольных встреч, в которых шесть игр выиграли, одну свели вничью и две проиграли.

На американском КА в 2016 году сборная Аргентины уступила в финале команде Чили в серии послематчевых пенальти. В этом розыгрыше на групповом этапе она сразится с Парагваем, Колумбией и Катаром.

Уругвай

Замыкает тройку претендентов с коэффициентом 8.00 сборная Уругвая, которая на групповом этапе текущего Кубка Америки сыграет с Эквадором, Чили и Японией.

«Небесно-голубые» на чемпионате мира в России дошли до четвертьфинала, где были остановлены победителем того турнира — сборной Францией (0:2). После мундиаля уругвайцы провели восемь товарищеских игр, где поровну поделили победы с поражениями.

Уругвайцы, также как и бразильцы, на Кубке Америки-2016 не смогли преодолеть групповой барьер, оказавшись ниже Мексики и Венесуэлы.

Прогноз

После провала на домашнем чемпионате мира в 2014 году, а за ним полного фиаско на КА-2016 и неудачи на ЧМ-2018, бразильцы будут настроены только на победу в текущем розыгрыше КА, даже несмотря на потерю лидера команды Неймара.

Прогнозируем, что именно хозяева поднимут Кубок победителя турнира 7 июля. 0