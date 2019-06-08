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    Счет в матче Россия — Сан-Марино может быть разгромным

    Россия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.60) на тоталы в квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

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    Прогноз на Россия — Сан-Марино
    Денис Черышев и Артем Дзюба
    Сборная России сыграет в Саранске против сборной Сан-Марино в рамках отбора к Евро-2020. Поединок 3 тура квалификационного раунда чемпионата Европы состоится на арене «Мордовия». Старт в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Сан-Марино.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.01
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  • 25.00
  • 2
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    Россия

    Сборная России одна из четырех команд групп I, которая после двух туров имеет на счету 3 очка. Благодаря чуть лучшей разнице голов, чем у конкурентов (+3) команда находится на второй строчке. Очень вероятно, что победа позволит россиянам закрепиться в зоне плей-офф и скинуть с хвоста некоторых преследователей.

    Первый матч «красно-белые» проиграли, поскольку попали на сборную Бельгии — лидера группы. Во втором туре коллектив исправился и одержал победу над командой Казахстана со счетом 0:4.

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    Также можно добавить, что в 5 из 6 встреч российской сборной голы забивала лишь одна команда.

    Денис Черышев является лучшим бомбардиром с 3 голами. В списке лучших снайперов турнира он на 4 месте.

    Сан-Марино

    У сборной Сан-Марино все очень плохо, поскольку ее футболисты практически не знакомы с чувством победы. Гости проиграли последние 29 поединков. При этом за 10 прошлых игр команда не забила ни одного мяча и поэтому уступала «в сухую».

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    В группе Сан-Марино находится на последней строчке с разницей мячей -7 (0 забитых и 7 пропущенных). Все потому, что в первом туре «бело-голубые» дважды кряду проиграли. Сначала Кипру 5:0, а затем Шотландии 0:2.

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  • 03/06/2019

    • «Серениссима» проигрывали как в первой половине игры, так и в матче в целом в 24 из 27 поединков. Без голов коллектив оставался в 22 из 23 выступлений. Также «двухцветные» не выигрывали в 42 последних встречах. Это все, что касается чемпионата Европы.

    Прогноз

    Сборная России явный фаворит в этой встрече. Так что для хозяев это отличная возможность взять очередные 3 очка и закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

    В принципе, если россияне выиграли на выезде у Казахстана 0:4, то одолеть Сан-Марино с большим счетом тоже не составит труда. Матч должен выйти результативным, поэтому даем такой прогноз: оба тайма ТБ 1.5. Коэффициент — 1.60. 0

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    Россия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.60) на тоталы в квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Россия — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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