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    Чем закончатся азиатские разборки на ЧМ?

    Япония U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 1.79) и ставки на ЧМ-2019 U20 4 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз на Япония U20 — Южная Корея U20
    Игроки сборной Японии U20
    Во вторник, 4 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет сыграют сборные Японии и Южной Кореи. Начало игры — 18:30 по мск. Прогноз на Япония U20 — Южная Корея U20.

    Япония U20

    «Страна восходящего солнца» пробилась на чемпионат мира, как призер Чемпионата Азии (U19) 2018, уступив дорогу в финал континентального турнира Саудовской Аравии (0:2).

    Для сборной Японии это уже десятое участие на мировых форумах в этой вековой категории. Наивысшего достижения она добилась в 1999 году, где заняла второе место.

    В этом розыгрыше мирового первенства японцы в одной компании с Италией, Эквадором и Мексикой заняли второе место в группе, набрав в трех играх пять баллов.

    Стартовали на этом ЧМ «самураи» с ничейного результата с эквадорцами (1:1), во втором туре разгромили мексиканцев (3:0), а в заключительном поединке своего квартета поделили очки с итальянцами (0:0).

    Южная Корея U20

    «Азиатские тигры» на Чемпионате Азии (U19) 2018 финишировали вторыми, проиграв в финальном поединке Саудовской Аравии со счетом 1:2.

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    Корейцы в чемпионатах мира среди игроков в возрасте до 20-ти выступают уже 15-й раз. И за все эти выступления только в 1983 году они заняли четвертое место.

    На полях Польши «Воины Тэджу» также финишировали вторыми в своем квартете на групповом этапе, заработав в трех встречах шесть пунктов.

    На старте турнира Южная Корея проиграла Португалии (0:1), но затем выиграла обе игры. Сначала повергла ЮАР (1:0), а в заключительном матче группы одолела Аргентину (2:1).

    Прогноз на Япония U20 — Южная Корея U20

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Японии. На их победу предлагают — 2.55.

    На победу Южной Кореи дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

    Проход: Японии U-20 — 1.79; Южной Кореи U-20 — 2.03.

    В поединке в двух равных команд мы отдаем предпочтение сборной Японии, которая еще на проигрывала на этом турнире. Предлагаем поставить на проход «синих самураев» в четвертьфинал.

    Еще можно сделать ставку на то, что этот поединок будет «низовым». 0

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    Япония U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 1.79) и ставки на ЧМ-2019 U20 4 июня 2019 года. Прогноз на Япония U20 — Южная Корея U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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