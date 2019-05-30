Нигерия U20 — Украина U20. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 30 мая

В четверг, 30 мая, сборная Нигерии U20 сыграет с командой Украины U20 в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча группы D, которая пройдет в городе Бельско-Бяла, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на Нигерия U20 — Украина U20.

Нигерия U20

Сборная Нигерии успешно стартовала на молодежном чемпионате мира, разгромив команду Катара (4:0), в воротах которой, среди прочих, расписался представитель «Манчестер Сити» Том Деле-Баширу.

Во втором туре подопечные Пола Айгбогуна потерпели поражение от команды США (0:2). Два гола в ворота Олавале Оремаде отправил Себастьян Сото.

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За тур до завершения группового этапа Нигерия занимает второе место в группе, имея равное количество очков с США. При этом африканцы имеют чуть лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, поэтому находятся квалификационной зоне.

Украина U20

Сборная Украины в первом туре группового этапа нанесла поражение команде США (2:1), в воротах которой расписались Сергей Булеца и Денис Попов.

Затем команда Александра Петракова одолела Катар (1:0). И вновь героями стали Булеца, отдавший результативную передачу, и Петраков, точно пробивший головой.

Набрав шесть очков, украинцы досрочно оформили выход в 1/8 финала турнира. Впрочем, первую строчку они еще могут потерять, если проиграют нигерийцам.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество африканцам: победа сборной Нигерии — 2.44, победа сборной Украины — 3.14, ничья — 3.03.

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Нужно признать, что команда Александра Петракова набрала шесть очков в стартовых турах не без доли везения, ведь во многих моментах ей просто сопутствовала удача.

Мы сомневаемся, что украинцы смогут одержать третью победу кряду, тем более что мотивация нигерийцев будет зашкаливать.

Наш прогноз — «победа сборной Нигерии с форой 0» за 1.65. Также не лишена смысла ставка на чистую победу сборной Нигерии, которая по своему атакующему потенциалу уж точно не уступает украинцам. 0