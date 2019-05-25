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    Французы докажут статус фаворита группы E

    Франция U20 — Саудовская Аравия U20. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ЧМ-2019 до 20 лет 25 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз на Франция U20 — Саудовская Аравия U20
    Дан-Аксель Загаду
    25 мая в городе Гдыня молодежная сборная Франции до 20 лет будет играть против молодежки Саудовской Аравии в рамках первого круга группового этапа ЧМ-2019 U20. Команды выйдут на поле «ГОСиР». Играть футболисты начнут в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Франция U20 — Саудовская Аравия U20.

    Франция U20

    Сборная Франции считается одним из главных претендентов на золото. Команда имеет хороший состав, в котором главной персоной в обороне является 19-летний игрок дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду. Также стоит выделить такого футболиста как Муса Диаби. Он представляет ПСЖ и считается главной атакующим оружием номинальных хозяев.

    Официальные матчи «Триколоры» проводили прошлым летом в рамках Тулонского турнира. Там молодежка Франции заняла 5 место, выиграв канадцев со счетом 2:1.

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    Все это время Бернар Диомед и его игроки не сидели без дела. Менеджер регулярно вызывал игроков в расположение сборной для проведения товарищеских игр. В марте было сыграно 3 поединка. В течение 6 дней «синие» выиграли у Аргентины 1:0, сыграли вничью с американцами 2:2 и одолели Южную Корею 3:1.

    Можно добавить, что уже на двух мундиалях кряду команда стартует с победы. В 2017 году Франция U20 вылетела на стадии 1/8, выиграв при этом все матчи в своей группе.

    В отличной форме находится Муса Диаби. Он наколотил 6 мячей в 5 последних выступлениях за молодежную сборную до 20 лет.

    Саудовская Аравия U20

    Перед подготовкой к молодежному мундиалю команда провела 7 контрольных поединков. Победа ей удалось одержать лишь в двух встречах. Здесь стоит отметить выигрыш в матчах со Словенией U20 (0:2)и Нигерией U20 (2:1). Ну и пожалуй положительным результатом можно считать ничью с мексиканцами (1:1).

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    С более сильными соперниками «соколы» имели большие проблемы. Тренировочный сбор начался с поражения от Уругвая со счетом 0:2. Затем последовало разгромное фиаско от Аргентины 5:0. Свой негативный след в подготовке «зеленых» оставили колумбийцы (0:3). 18 мая Саудовская Аравия проиграла Португалии со счетом 3:1.

    На прошлом ЧМ команда вышла в 1/8 финала, где уступила Уругваю 1:0. Началось все с поражения в первом круге. Кроме того, уже второй мундиаль подряд команда выходит из группы и спотыкается на стадии 1/8.

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    • Главной звездой молодежной сборной Саудовской Аравии считается 19-летний полузащитник Турки аль-Аммар. Он был признан лучшим молодым игроком года в Азии.

    Прогноз

    1.18 и 15.0 — вот такая разница в коэффициентах, которые букмекеры дают на победу одной и другой команды. В ничью букмекерские конторы тоже мало верят, поскольку на нее был установлен коэфф 7.30.

    Это будет первая встреча молодых французов и аравийцев. До этого командам пересекаться не приходилось. Как бы там ни было, но мы полагаем, что именно «Триколоры» начнут ЧМ-2019 с победы. Предлагаем исход «Франция U20 победит и не пропустит» за 1.73. «Синие» хорошо показали себя на сборах и к тому же они редко пропускают от слабых соперников. 0

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    Франция U20 — Саудовская Аравия U20. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ЧМ-2019 до 20 лет 25 мая 2019 года. Прогноз на Франция U20 — Саудовская Аравия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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