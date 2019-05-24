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    Уругвай и Норвегия много на забьют

    Уругвай U20 — Норвегия U20. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Уругвая
    Прогноз на Уругвай U20 — Норвегия U20
    Николас Скиаппакассе
    В пятницу, 24 мая, в первом туре группового этапа квартета С сборная Уругвая сразится с национальной командой Норвегии. Начало встречи — 21:30 по Москве. Прогноз на Уругвай U20 — Норвегия U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа C 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
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    Уругвай U20

    В 2017 году на полях Южной Кореи сборная Уругвая заняла четвертое место. На полуфинальной стадии уругвайцы проиграли по пенальти Венесуэле, а в матче за бронзу также в послематчевой лотерее оказались слабее Италии.

    В Копа Судамерикано, которая является также отборочным турниром к чемпионату мира, «небесно-голубые» заняли третье место, уступив победителю турнира два очка.

    За два групповых раунда уругвайцы выиграли в четырех случаях из девяти. Также было добыто два ничейных результата и три встречи проиграно.

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    • При подготовке к мундиалю сборная Уругвая провела четыре товарищеских поединка, в которых две игры выиграла и по разу сыграла вничью и проиграла.

    Норвегия U20

    Молодежка Норвегии пробилась на предстоящий чемпионат мира через матчи плей-офф, обыграв действующего обладателя Кубка мира U-20 Англию.

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    Последний раз скандинавская команда участвовала на мировом форуме аж в 1993 году. И на том турнире она не смогла выйти из группы.

    Норвежцы при подготовке к финальному турниру в Польше сыграли три контрольных поединка. Сначала они уступили одногодкам из Франции со счетом 0:1.

    Но затем поочередно обыграли австрийских сверстников (1:0), а также сборную Словакии U21 (2:0).

    Прогноз на Уругвай U20 — Норвегия U20

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Уругвая. На ее победу предлагают — 2.15.

    На победу команды Норвегии дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.

    Обе команды не отличаются высокой результативностью. Прогнозируем, что этот поединок будет «низовым». 0

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    Уругвай U20 — Норвегия U20. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года. Прогноз на Уругвай U20 — Норвегия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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