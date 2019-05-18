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    Воплотит ли «Рома» в жизнь мечту о Лиге чемпионов?

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 18 мая 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Рому
    Прогноз на «Сассуоло» — «Рома»
    «Рома» борется за ЛЧ
    В субботу, 18 мая, «Сассуоло» будет принимать на своем поле «Рому» в рамках 37-го тура Серии А. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сассуоло»

    «Черно-зеленые» в этом розыгрыше Серии А уже решили все свои задачи. У них на счету 42 очка и десятая позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

    До прошлого тура команда Роберто Де Дзерби имела серию без поражений в шести матчах чемпионата подряд, выиграв два из них при четырех ничейных результатах.

    Обыграли «Кьево» (4:0) и «Фиорентину» (1:0), поделили очки с «Пармой» (0:0), «Удинезе» (1:1), «Лацио» и «Фрозиноне» (по 2:2). Прервалась эта серия 12 мая выеездом к «Торино» — 2:3. При этом с 28-й минуты гости играли в меньшинстве и не выстояли.

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    Лучшие бомбардиры команды — Доменико Берарди и Хоума Бабакар, на счету которых по семь голов.

    «Рома»

    «Рома» не имеет права на ошибку. Клуб в случае фиаско может забыть о Лиге чемпионов, а пока шансы попасть туда есть. «Волки» идут шестыми, уступая «Милану» только по дополнительным показателям, а отставание от четвертой «Аталанты» составляет всего три пункта.

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    • Кризис позади, Раньери нашел подход к футболистам и теперь римляне уже не проигрывают всем подряд.

    Беспроигрышная серия в чемпионате составляет семь матчей. 1:1 с «Дженоа», 3:0 с «Кальяри», 1:1 с «Интером», 1:0 с «Удинезе», а в последнем туре «Рома» дома разобралась с вполне основным составом «Ювентуса» — 2:0.

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    Лучшим бомбардиром команды является Стефан Эль-Шаарави, на счету которого 11 голов.

    Стоит отметить, что дома римляне играют значительно лучше, чем на выезде. В последний раз в гостях «волки» обыгрывали Сампдорию еще 6 апреля.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1.50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5.90, а ничья — в 5.00.

    У «Сассуоло» уже нет мотивации, а римляне давно не побеждали в гостях. Игра с «Юве» показала, что «Рома» набрала неплохую форму и способна побороться за ЛЧ. Ставим на победу «волков» с форой -1 гол за 1.77. 0

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    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 18 мая 2019 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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