«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Дженоа» на своем поле примет «Кальяри» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Комунале Луиджи Феррарис», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Дженоа» — «Кальяри».

«Дженоа»

«Дженоа» пытается набирать очки в каждой встрече, поскольку команда всего в одном пункте от зоны вылета. Таким образом, сейчас ему нельзя проигрывать, ведь это может приблизить коллектив к пропасти.

В случае даже ничьей хозяев сможет обойти «Эмполи», который занимает 18-ю строчку в зоне вылета. При этом опережающий генуэзцев «Удинезе» может оказаться уже недосягаем.

«Грифоны» не знают побед в восьми последних турах при четырех поражениях. Держаться на плаву подопечным Чезаре Пранделли помогают только ничьи — как в позапрошлом туре против «Ромы» (1:1).

«Кальяри»

«Кальяри» уже набрал 40 очков и расстояние до зоны вылета составляет четыре балла за тур до финиша. Даже в теории гости уже не смогут вылететь, поэтому можно считать, что задача выполнена.

Последние три матча, которые сыграли сардинийцы, были неудачными. Но и назвать это большим провалом нельзя, ведь там «островитяне» уступили «Роме» (0:3), «Наполи» (1:2) и «Лацио» (1:2).

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Хотя перед этим команде удалось три поединка кряду продержаться без поражений — две победы и ничья. Подопечные Роландо Марана в такой ситуации могут как помешать сопернику в его стремлениях, так и помочь, лишившись мотивации.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Дженоа» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0