«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

В последнем 34 туре немецкой Бундеслиги состоится противостояние двух «Боруссий» из Менхенгладбаха и Дортмунда. Место встречи — стадион «Боруссия-Парк». Начало в 16:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

«Боруссия» М

Этот тур станет решающим для «Боруссии» М, поскольку в зависимости от результата станет ясно, попадет ли команда в Лигу чемпионов или же окажется в Лиге Европы. Победа оставит за клубом право играть в ЛЧ, а вот ничья или поражение могут отправить его в ЛЕ.

«Пони» выиграли 1 из 4 последних поединков. В прошлый раз была победа над «Нюрнбергом» 0:4. Чуть раньше команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» 2:2, а также уступила 1:0 «Штутгарту» и 1:2 «Лейпцигу».

Самое удивительное, что дома «менхенгладбахцы» не выигрывают уже 7 поединков — 4 поражения и 3 ничьи. При этом хозяева пропускали в среднем по 2 гола.

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Лазарет у «Гладбах» не пустой. Матч пропустят Дукуре, Раффаэль, Майер и Штиндль. Также может не сыграть Херрманн по тем же причинам.

«Боруссия» Д

У «Боруссии» Д есть шанс на титул, только нужна осечка «Баварии». Даже при равенстве очков лучше будет именно баварский коллектив из-за разницы мячей. Разрыв 2 очка, поэтому победа для «дортмундцев» в этой игре является самым желанным результатом.

Всего одна победа была у клуба в 3 последних поединках. Со счетом 3:2 удалось выиграть у «Фортуны». До этого была ничья с «Вердером» 2:2 и поражение от «Шальке» 2:4.

Уже 6 игра «желтых» заканчивается с тоталом больше 2.5. В 8 из 9 встреч гости забивали как минимум дважды. В 3 последних выступлениях в ворота «шмелей» влетало по два гола.

Загаду, Диалло, Хакими — эти футболисты не сыграют. Есть проблемы у Бюрки. Вольф отсидит дисквалификацию.

Прогноз

«Боруссия» Д выиграла 6 последних матчей против «Боруссии» М. В 7 из 8 очных встреч забивалось больше двух голов. В 5 из 6 игр голы забивали обе команды.

Перед этим противостоянием обе команды считаются практически равными по силе — 2.90 против 2.21. Вероятность ничьи оценена коэффициентом 4.20.

Полагаем, что «пчелы» смогут выиграть этот матч. Они успешно это делали в последних трех выступлениях на «Боруссия-Парк». Прогноз — фора 2 (0) с коэффициентом 1.71. 0