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    Догонит ли «Байер» «Айнтрахт»?

    «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 5 мая 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Байер Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Байер» — «Айнтрахт»
    «Байер» в трех очках от зоны ЛЧ
    В воскресенье, 5 мая, «БайАрена» примет поединок местного «Байера» против «Айнтрахта». Команды сыграют в рамках 32 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 19:00 по Москве. Прогноз на «Байер» — «Айнтрахт».

    «Байер»

    «Байер» за три тура до концы немецкого первенства разместился на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. После 31 матча в его активе 51 очко, что в трех баллах от зоны Лиги чемпионов.

    Еще недавно у подопечных Петера Боса была 3-матчевая серия из проигрышей. Состоялись домашние поражения от «Вердера» (1:3) и «РБ Лейпциг» (2:4), а также от «Хоффенхайма» (1:4) на выезде.

    Но затем команда победила на выезде «Штутгарт» (1:0), а также дома — «Нюрнберг» (2:0). А после выигрыша над «Аугсбургом» (4:1) коллектив поднялся на шестую строчку.

    «Айнтрахт»

    После выхода в полуфинал Лиги Европы «Айнтрахт» провел два матча в Бундеслиге и оба завершил вничью. Подопечные Ади Хюттера в двух предыдущих турах Бундеслиги разошлись миром с «Вольфсбургом» (1:1) и «Гертой» (0:0).

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    В чемпионате Германии «Орлы» после 31-го тура набрали 54 очка и занимают четвертое место. До бронзовых медалей команда уже не доберется, а потому на оставшиеся туры у нее остается задача сохранить место в ЛЧ.

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    Преследователей сразу четверо — гладбахская «Боруссия» и «Байер» отстают на три очка, «Хоффенхайм» — на четыре, а «Вольфсбург» — на пять. И, в отличие от леверкузенцев, клуб в четверг провел тяжелый поединок полуфинала ЛЕ против «Челси».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0

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    «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 5 мая 2019 года. Прогноз на «Байер» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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