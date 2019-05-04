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    Смогут ли «святые» увезти очки из Лондона?

    «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 4 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Саутгемптон
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон»
    Шейн Лонг
    В субботу, 4 мая, в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет на своем стадионе «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон».

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» в этом сезоне уже ни на что не претендуют. За два тура до конца чемпионата они с 46 баллами идут 11-ми в турнирной таблице АПЛ.

    Подопечные Мануэля Пеллегрини в последних двух встречах английского первенства набрали четыре очка — сыграли вничью с «Лестером» (2:2) дома и обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в его логове.

    До этих матчей «железные» проиграли в трех турах кряду. В этот период они уступили на своей территории «Эвертону» (0:2), а также в гостях «Челси» (0:2) и «МЮ» (1:2).

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    • В 18 домашних играх этого сезона АПЛ «Вест Хэм» добыл восемь викторий, четыре ничейных результата и шесть раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 29:27.

    «Саутгемптон»

    «Святые» практически сохранили себе прописку в элите английского футбола на следующий сезон. От зоны вылета они оторвались на шесть баллов и имеют значительно лучшую разницу мячей, чем у 18-го «Кардиффа».

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    «Красно-белые» за минувшие четыре поединка в чемпионате страны заработали пять очков, где по разу выиграли и проиграли, а также два матча свели вничью.

    Одолеть удалось в родных пенатах «Вулверхэмптон» со счетом 3:1. С таким же результатом уступили в гостях «Ньюкаслу». Расписали мировые с «Уотфордом» (1:1) на выезде и «Борнмутом» (3:3) дома.

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    «Саутгемптон» в 19 гостевых встречах выиграл в четырех из них, четыре матча закончил вничью и десять встреч проиграл, разница мячей — 15:32.

    В первом круге «Вест Хэм» взял верх над «Саутгемптоном» на его арене со счетом 2:1. В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами (3:0 и 2:3).

    Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Хэма» — 2.35, победа «Саутгемптона» — 3.00, ничья — 3.65.

    Обе команды уже решили вопросы на этот сезон, но гостям для 100% уверенности нужно набрать еще один балл. Предлагаем поставить на непроигрыш «святых».

    Также считаем, что команды сыграют в открытый футбол и смогу забить друг другу. 0

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    «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 4 мая 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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