«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 4 мая 2019 года

В субботу, 4 мая, в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет на своем стадионе «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон».

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в этом сезоне уже ни на что не претендуют. За два тура до конца чемпионата они с 46 баллами идут 11-ми в турнирной таблице АПЛ.

Подопечные Мануэля Пеллегрини в последних двух встречах английского первенства набрали четыре очка — сыграли вничью с «Лестером» (2:2) дома и обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в его логове.

До этих матчей «железные» проиграли в трех турах кряду. В этот период они уступили на своей территории «Эвертону» (0:2), а также в гостях «Челси» (0:2) и «МЮ» (1:2).

В 18 домашних играх этого сезона АПЛ «Вест Хэм» добыл восемь викторий, четыре ничейных результата и шесть раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 29:27.

«Саутгемптон»

«Святые» практически сохранили себе прописку в элите английского футбола на следующий сезон. От зоны вылета они оторвались на шесть баллов и имеют значительно лучшую разницу мячей, чем у 18-го «Кардиффа».

«Красно-белые» за минувшие четыре поединка в чемпионате страны заработали пять очков, где по разу выиграли и проиграли, а также два матча свели вничью.

Одолеть удалось в родных пенатах «Вулверхэмптон» со счетом 3:1. С таким же результатом уступили в гостях «Ньюкаслу». Расписали мировые с «Уотфордом» (1:1) на выезде и «Борнмутом» (3:3) дома.

Все прогнозы на футбол

«Саутгемптон» в 19 гостевых встречах выиграл в четырех из них, четыре матча закончил вничью и десять встреч проиграл, разница мячей — 15:32.

В первом круге «Вест Хэм» взял верх над «Саутгемптоном» на его арене со счетом 2:1. В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами (3:0 и 2:3).

Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Хэма» — 2.35, победа «Саутгемптона» — 3.00, ничья — 3.65.

Обе команды уже решили вопросы на этот сезон, но гостям для 100% уверенности нужно набрать еще один балл. Предлагаем поставить на непроигрыш «святых».

Также считаем, что команды сыграют в открытый футбол и смогу забить друг другу. 0