«Ренн» — «Марсель». Прогноз на матч 26 тура Лиги 1 24 февраля 2019 года

В рамках 26 тура французской Лиги 1 «Ренн» на стадионе «Руажон Парк» примет «Марсель». Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на «Ренн» — «Марсель».

«Ренн»

«Ренн» набрал неплохую форму, ведь победил в четырех встречах из последних шести во всех турнирах. Коллектив мог взять верх и в домашней дуэли против «Бетиса», но выигрывая 2:0 и 3:1 по ее ходу, довольствовался миром 3:3.

Вероятно, драматичная ничья, в которой подопечные Жюльена Стефана упустили победу, их несколько надломила. Так или иначе, в минувшем туре клуб уступил на выезде «Реймсу» (0:2) в гостевом матче первенства.

Тем не менее, на выезде бретонцы сумели оказаться сильнее севильцев со счетом 3:1 и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В национальном чемпионате они занимают 10-е место в семи очках от зоны еврокубков.

«Марсель»

За последние 11 матчей во французском первенстве провансальцы смогли добыть только четыре победы. Это матчи в гостях против «Кана» (1:0) и «Дижона» (2:1), а также дома — против «Бордо» (1:0) и «Амьена» (2:0).

Также за этот период в чемпионате команда Руди Гарсии три игры свела вничью и в четырех поединках была повержена. Два из этих поражений в Лиге 1 состоялись как раз перед встречей с жирондинцами.

Тем не менее, три победы были одержаны в трех предыдущих матчах. Это значит, что «Марсель» скорее выбирается из недавнего кризиса, нежели продолжает терпеть неудачи, и уже на три балла отстает от пятого места в зоне Лиги Европы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0