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    «Канониры» возьмут реванш у «святых»

    «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз на матч 27 тура английской Премьер-лиги 24 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Саутгемптон
    Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон»
    Футболисты «Арсенала» в матче против «БАТЭ»
    В воскресенье на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 27 тура английской Премьер-лиги. Участниками события станут команды «Арсенал» и «Саутгемптон». Начало поединка в 17:05 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон».
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    «Арсенал»

    «Арсенал» располагается в зоне Лиги Европы. Команда занимает 5 строчку с 50 очками в активе. Лондонский «Челси» имеет то же количество баллов, но является шестой командой чемпионата. Таким образом, «канонирам» нельзя терять очки в матче с аутсайдером.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 6 последних турах клуб уступил «Вест Хэму» и «Ман Сити», а также обыграл «Фулхэм», «Челси», «Кардифф» и «Хаддерсфилд». Благодаря этому команда набрала 12 пунктов из 18 возможных, что является 4 результатом в АПЛ.

    В АПЛ «Арсенал» уступал на своем поле очень давно. Это было в августе в игре против «Ман Сити». Подопечные Эмери являются лучшим коллективом по количеству набранных очков за 6 последних выступлений на домашнем стадионе.

    Стоит отметить, что хозяева забивали как минимум два гола в последних четырех домашних матчах.

    В лазарете Уэлбек, Беллерин и Ходинг. Также могут не сыграть Косьельни и Мэйтленд-Найлс.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» сменил тренера и в последнее время вектор движения команды стал очевиден. Клуб продолжает борьбу за сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

    Сейчас «святым» не хватает одной победы, чтобы покинуть 17 строчку и подняться выше. Однако все будет зависеть и от результатов в поединках ближайших конкурентов.

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    В 6 прошлых играх чемпионата коллектив уступил лишь один раз, и было это в прошлом туре в противостоянии с «Кардиффом». Помимо этого стоит отметить ничью с «Челси», «Кристал Пэлас» и «Бернли». По три пункта удалось набрать во встречах с «Лестером» и «Эвертоном».

    На чужом поле «Саутгемптон» не проигрывает четвертую игру кряду. Ранее «святые» имели 7-матчевую безвыигрышную серию, которая состояла из 6 поражений и одной ничьи. Сейчас же команда стала более стабильной.

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    • Под вопросом участие таких футболистов как Ингс, Лемина и Обафеми. Пока что непонятно, смогут ли эти футболисты попасть в заявку. Первый является лучшим бомбардиром коллектива.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 1,50, на победу гостей дается цифра 6,60, а ничья оценивается коэффициентом 4,60.

    В первом круге команды провели результативный поединок, в котором было забито 5 голов. Победу одержали футболисты «Саутгемптона» со счетом 3:2. По статистике игра была довольно равной, но больший перевес в контроле мяча имели «канониры».

    На домашнем стадионе «Арсенал» играет очень хорошо и редко дает сопернику возможность победить. Эмери знает, что его подопечным нельзя терять очки, поэтому вся команда приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

    «Саутгемптон» непростой соперник, поэтому весьма вероятно, что в поединке они сумеют забить свой мяч. Мы прогнозируем, что обе команды сумеют отличиться голом. На это дается коэффициент 1,71. Также предлагаем вариант «1Х и тотал больше 2,5» за 1,87. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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