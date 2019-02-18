«Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 18 февраля 2019 года

«Нюрнберг»
Футболисты «Нюрнберга» на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 12 очков.
«Славные» сумели забить всего 17 голов, по этому показателю они делят последнюю позицию со «Штутгартом». Кроме того, они пропустили 46 мячей — второй худший результат в первенстве.
В восьми последних матчах подопечные Бориса Шоммерса набрали лишь одно очко, когда сыграли вничью с «Вердером» (1:1). В предыдущей встрече они проиграли своему прямому конкуренту в борьбе за выживание «Ганноверу» (0:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
Среди травмированных у «Нюрнберга» значатся Эвертон, Тимоти Тиллман, Эдгар Салли, Георг Марграйттер, Вура, Деннис Липперт и Кевин Годен. Дисквалификацию отбывает Симон Райн.
«Боруссия» Д
Дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 50 набранными очками.
«Желто-черные» на два балла опережают «Баварию», хотя могли уйти в больший отрыв, если бы в последних матчах выиграли у «Айнтрахта» (1:1) и «Хоффенхайма» (3:3).
Примечательно, что в нынешнем сезоне Бундеслиги команда Люсьена Фавра проиграла лишь раз — в середине декабря «Фортуне» (1:2).
Накануне дортмундцы потерпели крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, поставив себя на грань вылета с турнира.
После травм у «Боруссии» восстанавливаются Мануэль Аканжи, Юлиан Вайгль, Пако Алькасер, Лукаш Пищек и Марко Ройс.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.40, победа «Нюрнберга» — 7.00, ничья — 5.10.
Когда лидер чемпионата встречается с аутсайдером, ожидать иного расклада не приходится. Более того, как нам кажется, эксперты недооценивают дортмундцев.
Конечно, «желто-черные» потратили много сил в Лондоне, где серьезно испортили себе настроение. И все же в Нюрнберге они не должны ударить лицом в грязь.
«Боруссия» много забивает, а ее соперник много пропускает, так что ждем триумфа лидеров Бундеслиги и предлагаем присмотреться к ставке «победа гостей с форой -1,5» за 2.08.
Еще один вариант — «победа "Боруссии" в первом тайме и матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00. 0