«Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 18 февраля 2019 года

В понедельник, 18 февраля, «Нюрнберг» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Грундиг», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Нюрнберг» — «Боруссия» Д.

«Нюрнберг»

Футболисты «Нюрнберга» на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 12 очков.

«Славные» сумели забить всего 17 голов, по этому показателю они делят последнюю позицию со «Штутгартом». Кроме того, они пропустили 46 мячей — второй худший результат в первенстве.

В восьми последних матчах подопечные Бориса Шоммерса набрали лишь одно очко, когда сыграли вничью с «Вердером» (1:1). В предыдущей встрече они проиграли своему прямому конкуренту в борьбе за выживание «Ганноверу» (0:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

Среди травмированных у «Нюрнберга» значатся Эвертон, Тимоти Тиллман, Эдгар Салли, Георг Марграйттер, Вура, Деннис Липперт и Кевин Годен. Дисквалификацию отбывает Симон Райн.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 50 набранными очками.

«Желто-черные» на два балла опережают «Баварию», хотя могли уйти в больший отрыв, если бы в последних матчах выиграли у «Айнтрахта» (1:1) и «Хоффенхайма» (3:3).

Примечательно, что в нынешнем сезоне Бундеслиги команда Люсьена Фавра проиграла лишь раз — в середине декабря «Фортуне» (1:2).

Накануне дортмундцы потерпели крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, поставив себя на грань вылета с турнира.

После травм у «Боруссии» восстанавливаются Мануэль Аканжи, Юлиан Вайгль, Пако Алькасер, Лукаш Пищек и Марко Ройс.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.40, победа «Нюрнберга» — 7.00, ничья — 5.10.

Все прогнозы на Бундеслигу

Когда лидер чемпионата встречается с аутсайдером, ожидать иного расклада не приходится. Более того, как нам кажется, эксперты недооценивают дортмундцев.

Конечно, «желто-черные» потратили много сил в Лондоне, где серьезно испортили себе настроение. И все же в Нюрнберге они не должны ударить лицом в грязь.

«Боруссия» много забивает, а ее соперник много пропускает, так что ждем триумфа лидеров Бундеслиги и предлагаем присмотреться к ставке «победа гостей с форой -1,5» за 2.08.

Еще один вариант — «победа "Боруссии" в первом тайме и матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00. 0