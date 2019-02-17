«Удинезе» — «Кьево». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 17 февраля 2019 года

«Удинезе» не знает побед в официальных матчах в 2019 году

«Удинезе» не знает побед в официальных матчах в 2019 году LaQuotaVincente.it

На стадионе «Дача Арена» в рамках 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Кьево». Стартовый сигнал прозвучит в 17:00 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Кьево».

«Удинезе»

«Удинезе» после 23 матчей итальянского чемпионата занимает 16 позицию, имея в своем активе 19 очков и опережает зону вылета на два пункта.

Сыграв в позапрошлом туре Серии А вничью на своей территории с «Фиорентиной» (1:1), «Зебры» прервали серию из поражений, состоящую на тот момент из двух игр кряду. Уступили фриульцы в этот период «Парме» со счетом 1:2 в родных пенатах и «Сампдории» (0:4) на выезде.

В прошлом туре подопечные Давиде Николы снова вернулись к неудачам. «Бьянконери» уступили на выезде «Торино» со счетом 0:1, но остались на той же 16-й строчке.

«Кьево»

«Кьево» является последней командой в Серии А. На данный момент веронцы имеют девять очков в активе и чтобы выбраться из зоны вылета, «Летающим ослам» не хватает такого же количества баллов.

Команда демонстрирует плохую игру. В пяти последних играх у «желто-синих» была только одна победа, добытая в поединке с «Фрозиноне» (1:0).

Перед этим ничья с «Интером» 1:1 и поражение от «Сампдории» 0:2. Далее «Кьево» играл с «Ювентусом» на выезде (0:3), с «Фиорентиной» дома (3:4), с «Эмполи» (2:2) в гостях и с «Ромой» (0:3) на своем поле.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Удинезе» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0