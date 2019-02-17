ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Вальядолид»Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной» «Адмирал» — «Салават Юлаев»КХЛ. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» потерял шансы догнать «Барыс» Мауро ИкардиГде окажется Икарди? «Интер» может продать форварда
  • 00:55
    • Дубль Пентека помог «Милану» победить «Аталанту»
  • 00:40
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
  • 00:30
    • Гараничев перепутал время старта и не вышел на гонку преследования
  • 00:13
    • «Монако» победил «Нант» и покинул зону вылета
  • 23:57
    • Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»
  • 23:43
    • Вератти курит, пьет и развлекается почти каждый день, заявил журналист Le Parisien
  • 23:04
    • «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Кто вернется к победам?

    «Удинезе» — «Кьево». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 17 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Удинезе Кьево
    Прогноз на «Удинезе» — «Кьево»
    «Удинезе» не знает побед в официальных матчах в 2019 году
    На стадионе «Дача Арена» в рамках 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Кьево». Стартовый сигнал прозвучит в 17:00 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Кьево».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Удинезе»

    «Удинезе» после 23 матчей итальянского чемпионата занимает 16 позицию, имея в своем активе 19 очков и опережает зону вылета на два пункта.

    Сыграв в позапрошлом туре Серии А вничью на своей территории с «Фиорентиной» (1:1), «Зебры» прервали серию из поражений, состоящую на тот момент из двух игр кряду. Уступили фриульцы в этот период «Парме» со счетом 1:2 в родных пенатах и «Сампдории» (0:4) на выезде.

    В прошлом туре подопечные Давиде Николы снова вернулись к неудачам. «Бьянконери» уступили на выезде «Торино» со счетом 0:1, но остались на той же 16-й строчке.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    «Кьево»

    «Кьево» является последней командой в Серии А. На данный момент веронцы имеют девять очков в активе и чтобы выбраться из зоны вылета, «Летающим ослам» не хватает такого же количества баллов.

    Команда демонстрирует плохую игру. В пяти последних играх у «желто-синих» была только одна победа, добытая в поединке с «Фрозиноне» (1:0).

    Перед этим ничья с «Интером» 1:1 и поражение от «Сампдории» 0:2. Далее «Кьево» играл с «Ювентусом» на выезде (0:3), с «Фиорентиной» дома (3:4), с «Эмполи» (2:2) в гостях и с «Ромой» (0:3) на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Удинезе» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аризона — Торонто
  • Сегодня в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чикаго — Коламбус
  • Сегодня в 04:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вегас — Нэшвилл
  • Сегодня в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Бостон
  • Сегодня в 06:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СПАЛ — Фиорентина
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бристоль — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Сегодня в 17:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Боруссия М
  • Сегодня в 17:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Суонси — Брентфорд
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Донкастер — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • 02:00 13/02/2019     Лоренцо Инсинье
  • Трансферный дайджест. 5-11 февраля
    • 21:59 11/02/2019     Маурицио Сарри
  • Сарри у пропасти. Четыре главные ошибки наставника «Челси»
    • 19:01 12/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Удинезе» — «Кьево». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля Вчера в 08:430
  • 22:25
    • Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»
  • 21:38
    • Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу
  • 21:24
    • Гол Балотелли помог «Марселю» победить «Амьен»
    Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри Футбол Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»Руководство «Челси» уже могло задуматься о смене тренера 15/02/2019 в 15:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов
  • 2.78
    •
  • 22:56
    • «Реал Сосьедад» разгромил «Леганес»
  • 22:42
    • «Вердер» спасся от поражения в матче с «Гертой»
  • 22:03
    • «Кальяри» обыграл «Парму»
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» уступил «Ак Барсу», СКА победил «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля Вчера в 00:100
  • 20:58
    • Скелетонист Третьяков победил на этапе Кубка мира в США
  • 20:55
    • Медведев уступил Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме
  • 20:20
    • Гризманн принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие