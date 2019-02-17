«Байер» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 17 февраля 2019 года

«Байер»
Левекузенский клуб начал новый год с домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), после чего разгромил на выезде «Вольфсбург» (3:0).
Вернувшись в Леверкузен, подопечные Петера Боса неожиданно для всех одержали волевую победу над «Баварией» со счетом 3:1. Пропустив до перерыва, «аптекари» забили трижды во втором тайме.
После громкой победы, совершенно неожиданным стал вылет из Кубка Германии, после поражения от выступающего во второй Бундеслиге «Хайденхайма» (1:2) в 1/8 финала.
«Байер» сорвал злость на «Майнце», разгромив его со счетом 5:1 в матче Бундеслиги. Расстреляв весь боезапас, леверкузенский клуб в последнем матче скатал нулевую ничью в гостевом матче Лиги Европы с «Краснодаром».
После 21 матча в Бундеслиге «Байер» занимает 6 место с 33 очками. Разница мячей 37-32. Лучший бомбардир с 8 голами — Кевин Фолланд.
«Фортуна»
Дюссельдорфский клуб вернулся с зимнего перерыва выездной победой над «Аугсбургом» (1:2), забив победный гол на последних минутах.
Зато потом последовала неудачная полоса. В чемпионате Германии «Фортуна» крупно уступила на своем поле «РБ Лейпцигу» (0:4) и поделила очки с «Хоффенхаймом» (1:1) на выезде.
Затем дюссельдорфцы вылетели из Кубка Германии, крупно проиграв «Шальке» (1:4) в Гельзенкирхене. В последнем матче «Фортуна» дома победила «Штутгарт» (3:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
После 21 тура «Фортуна» с 25 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 25-39, лучший бомбардир с 7 голами — Доди Лукебакио.
В первом круге дюссельдорфцы проиграли на своем поле со счетом 1:2.
Прогноз
Букмекеры считают «Байер» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,85, а на успех «Фортуны» — 6,75.
Леверкузенцы довольно уверенно играют на своем поле, выиграв 4 из 5 последних домашних матчей в Бундеслиге. Прогнозируем победу хозяев.
«Фортуна» мало забивает, но в последних 10 матчах лишь дважды уходила с поля, не поразив ворота соперника. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «обе забьют» за 1,60. 0