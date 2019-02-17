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    Удастся ли «Фортуне» забить в Леверкузене?

    «Байер» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 17 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Байер Фортуна
    Прогноз на «Байер» — «Фортуна»
    «Байер» — «Фортуна»
    В воскресенье, 17 февраля, леверкузенский «Байер» примет на своем поле дюссельдорфскую «Фортуну» в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Эсприт-Арене», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Байер» — «Фортуна».
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    «Байер»

    Левекузенский клуб начал новый год с домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), после чего разгромил на выезде «Вольфсбург» (3:0).

    Вернувшись в Леверкузен, подопечные Петера Боса неожиданно для всех одержали волевую победу над «Баварией» со счетом 3:1. Пропустив до перерыва, «аптекари» забили трижды во втором тайме.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После громкой победы, совершенно неожиданным стал вылет из Кубка Германии, после поражения от выступающего во второй Бундеслиге «Хайденхайма» (1:2) в 1/8 финала.

    «Байер» сорвал злость на «Майнце», разгромив его со счетом 5:1 в матче Бундеслиги. Расстреляв весь боезапас, леверкузенский клуб в последнем матче скатал нулевую ничью в гостевом матче Лиги Европы с «Краснодаром».

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    • После 21 матча в Бундеслиге «Байер» занимает 6 место с 33 очками. Разница мячей 37-32. Лучший бомбардир с 8 голами — Кевин Фолланд.

    «Фортуна»

    Дюссельдорфский клуб вернулся с зимнего перерыва выездной победой над «Аугсбургом» (1:2), забив победный гол на последних минутах.

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    Зато потом последовала неудачная полоса. В чемпионате Германии «Фортуна» крупно уступила на своем поле «РБ Лейпцигу» (0:4) и поделила очки с «Хоффенхаймом» (1:1) на выезде.

    Затем дюссельдорфцы вылетели из Кубка Германии, крупно проиграв «Шальке» (1:4) в Гельзенкирхене. В последнем матче «Фортуна» дома победила «Штутгарт» (3:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 21 тура «Фортуна» с 25 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 25-39, лучший бомбардир с 7 голами — Доди Лукебакио.

    В первом круге дюссельдорфцы проиграли на своем поле со счетом 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Байер» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,85, а на успех «Фортуны» — 6,75.

    Леверкузенцы довольно уверенно играют на своем поле, выиграв 4 из 5 последних домашних матчей в Бундеслиге. Прогнозируем победу хозяев.

    «Фортуна» мало забивает, но в последних 10 матчах лишь дважды уходила с поля, не поразив ворота соперника. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «обе забьют» за 1,60. 0

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    Прогноз на «Байер» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье, 17 февраля, леверкузенский «Байер» примет на своем поле дюссельдорфскую «Фортуну» в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Эсприт-Арене», начнется в 20:00 по мск.
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