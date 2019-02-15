«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч 22 тура чемпионата Германии 15 февраля 2019 года

В пятницу, 15 февраля, «Аугсбург» примет на своем поле мюнхенскую «баварию» в рамках 22-го тура Бундеслиги. Начало матча на «WWK-Арена» — 22:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Бавария».

«Аугсбург»

Новый год для подопечных Мануэль Баума начался не лучшим образом — с двух поражений подряд в Бундеслиге.

Сначала они лома проиграли «Фортуне» (1:2), пропустив на последних минутах, затем на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

Домашний матч с «Майнцем» завершился крупной победой со счетом 3:0, после чего «Аугсбург» в 1/8 финала Кубка Германии справился с представляющим вторую Бундеслигу «Хольштайном» (1:0).

В последнем матче «фуггеры» крупно проиграли «Вердеру» (0:4) на выезде и с 18 очками после 21 тура занимают 15-е место.

Разница мячей 29-37, лучший бомбардир с 10 голами — Альвред Финнбогасон.

«Бавария»

Мюнхенцы начали год с выездной победы над «Хоффенхаймом» (3:1) и домашнего разгрома «Штутгарта» (4:1), после чего в Леверкузене уступили «Байеру» (1:3).

В 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» не без труда победила берлинскую «Герту» (3:2), а в последнем матче дома справилась с «Шальке» (3:1).

После 21 тура «Бавария» с 45 очками идет на втором месте, отставая от дортмундской «Боруссии» на 5 очков.

Календарь и таблица Бундеслиги

Разница мячей 47-24, лучший бомбардир с 13 голами — Роберт Левандовски.

В первом круге «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Аугсбургом». Предыдущие семь матчей мюнхенцы выиграли, как правило с крупным счетом.

Прогноз

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,30, тогда как на ничью — 6,0, а на успех «Аугсбурга» — 10,00.

«Бавария» вернула свое моджо и можно прогнозировать, что «Аугсбургу» не удастся второй раз отобрать у мюнхенец очки, даже на своем поле.

Мюнхенцы еще ни разу в этом году не отыграли на ноль, так что интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,80. 0