«Фенербахче» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги Европы 12 февраля 2019 года

Во вторник, 12 февраля, турецкий «Фенербахче» на своем поле примет «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Улкер — Шюкрю Сараджоглу», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Фенербахче» — «Зенит».

«Фенербахче»

Турецкий клуб переживает не лучшие времена. В этом сезоне его сотрясают конфликты и скандалы, а на посту главного тренера сменилось четыре человека.

Последним стал возглавивший команду в декабре Эрсун Янал, который уже выигрывал с «канарейками» чемпионство в сезоне 2013/14.

В январе «Фенер» провел краткие тренировочные сборы, после чего провели контрольный матч с преимущественно «основой» голландского «АЗ», одержав непростую победу со счётом 3-2.

Затем стамбульский клуб укрепил состав, хотя в еврокубки заявил всего трех из новичков — ими стали арендованный у «Челси» Виктор Мозес, центрдеф одного из неожиданных лидеров Суперлиги «Ени Малатьяспора» Садык Чифтпынар, и универсальный центрхав «Бешикташа» Толгай Арслан.

В январе «Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, дважды уступив со счетом 0:1 «Умраниеспору», а в чемпионате сыграл на выезде с «Бурсаспором» (1:1) и победил дома «Ени Малатьяспор» (3:2).

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Февраль начался с домашней победы над «Гезтепе» (2:0), но в последнем матче «Фенербахче» уступил на выезде «Кайсериспору» (0:1).

В чемпионате Турции стамбульский клуб с 23 очками поднялся на 14 место, разница мячей 22-28, лучшей бомбардир с 5 голами — Андре Айю.

«Зенит»

Питерский клуб ушел в отпуск в роли лидера таблицы РПЛ, хотя и на фое из серии из трех поражений подряд.

На зимние сборы «Зенит» отправился без сидящего в СИЗО нападающего Александра Кокорина и получившего травму голкипера Юрия Лодыгина.

На сборах «Зенит» принял участие в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер». В стартовом матче питерцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3 и выглядели еще не вышедшими из отпуска.

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Матч со «Спартаком» сложился еще хуже — питерцы пропустили три мяча и снова ошибались в простых ситуациях — 0:3.

Напоследок команде Сергея Семака удалось хлопнуть дверью, разгромив в заключительном матче «Ростов» со счетом 5:0.

На вторых сборах «Зенит» провел три контрольных матча — с испанским «Эльче» (2:0), люксембургским «Дюделанжем» (0:0) и норвежским «Сапсборгом» (2:1).

Во время зимнего перерыва «Зенит» расстался с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, но укрепил состав форвардом Сердаром Азмуном.

В заявку на Лигу Европы также не вошли Эмилиано Ригони, Юрий Жирков и Кристиан Нобоа.

Прогноз

Букмекеры считают «Фенербахче» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,55, тогда как на ничью — 3,20, а на успех «Валенсии» — 2,95.

Матчи в Турции всегда проходят непросто, а «Фенербахче» уверенно играл на своем поле даже когда переживал не лучшие времена. Прогнозируем, что «канарейки» дома не проиграют.

«Фенербахче» мало пропускал даже проигрывая, а защита «Зенита» к заключительным сборам, кажется, пришла в себя. Не ждем большого количества голов в матче. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,85. 0