«Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч 23 тура Серии А 10 февраля 2019 года

В воскресенье на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» будет принимать «Кальяри». Поединок 23 тура итальянской Серии А должен начаться в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Кальяри».

«Милан»

Команда занимает 6 позицию и имеет в активе 36 очков. «Лацио» и «Рома» пока что впереди подопечных Гаттузо, но у «полосатых» еще одна игра в запасе.

В чемпионате «Милан» имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. После поражения от «Фиорентины» команда три раза играла вничью и дважды побеждала. По три балла «россонери» заработали в поединках с клубами «Дженоа» и «Спал». Ничейные результаты были во встречах с «Фрозиноне», «Наполи» и «Ромой».

Календарь и таблица Серии А

Стоит отметить, что в 7 из 8 последних игр в Серии А с участием «Милана» забивалось не больше двух голов.

В лазарете клуба Рейна, Кальдара, Сапата и Бонавентура. Проблемы со здоровьем есть у Бильи. Он тоже может не попасть в заявку.

«Кальяри»

«Кальяри» на 15 строчке. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка, и сейчас у гостей начался сложный период.

За 6 игр в чемпионате у «красно-синих» 4 поражения от «Лацио», «Сассуоло», «Аталанты» и «Удинезе». Также была одна победа над «генуйцами» и ничья в противостоянии с «Эмполи».

На выезде «островитяне» не побеждают уже 5 месяцев. В 9 поединках 6 поражений и 3 ничьи. Кроме этого, стоит отметить, что коллектив проигрывал и в тайме, и в матче в 3 последних выездных выступлениях.

Травмированных футболистов у «Кальяри» довольно много. В матче точно не появятся Клаван и Кастро. Есть вероятность, что встречу пропустят Бирса, Брадарич, Каччаторе, Теро и Черри.

Прогноз

На победу «Милана» букмекеры дают коэффициент 1,44, а на победу гостей — 8,70. Вероятность ничейного исхода оценивается цифрой 4,40.

«Россонери» обыгрывали «Кальяри» и в тайме, и в матче в 7 из 8 последних домашних выступлений. Уже 13 игр кряду гости не могут обыграть «красно-черных», если учитывать все турниры, в которых встречались команды.

«Милан» мало пропускает и старается играть от обороны. Остроты впереди коллективу Гаттузо должен добавить Пиатек, который, кажется, влился в миланский клуб. Учитывая последнюю статистику, мы прогнозируем победу «Милана», при этом тотал матча будет меньше 3,5. На это букмекеры дают коэффициент 2,10. 0