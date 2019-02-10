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    «Милан» продолжит свою беспроигрышную серию в Серии А

    «Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч 23 тура Серии А 10 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Милан Кальяри
    Прогноз на «Милан» — «Кальяри»
    Новичок «Милана» Кристоф Пиатек
    В воскресенье на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» будет принимать «Кальяри». Поединок 23 тура итальянской Серии А должен начаться в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Кальяри».
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    «Милан»

    Команда занимает 6 позицию и имеет в активе 36 очков. «Лацио» и «Рома» пока что впереди подопечных Гаттузо, но у «полосатых» еще одна игра в запасе.

    В чемпионате «Милан» имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. После поражения от «Фиорентины» команда три раза играла вничью и дважды побеждала. По три балла «россонери» заработали в поединках с клубами «Дженоа» и «Спал». Ничейные результаты были во встречах с «Фрозиноне», «Наполи» и «Ромой».

    Календарь и таблица Серии А

    Стоит отметить, что в 7 из 8 последних игр в Серии А с участием «Милана» забивалось не больше двух голов.

    В лазарете клуба Рейна, Кальдара, Сапата и Бонавентура. Проблемы со здоровьем есть у Бильи. Он тоже может не попасть в заявку.

    «Кальяри»

    «Кальяри» на 15 строчке. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка, и сейчас у гостей начался сложный период.

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    За 6 игр в чемпионате у «красно-синих» 4 поражения от «Лацио», «Сассуоло», «Аталанты» и «Удинезе». Также была одна победа над «генуйцами» и ничья в противостоянии с «Эмполи».

    На выезде «островитяне» не побеждают уже 5 месяцев. В 9 поединках 6 поражений и 3 ничьи. Кроме этого, стоит отметить, что коллектив проигрывал и в тайме, и в матче в 3 последних выездных выступлениях.

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    • Травмированных футболистов у «Кальяри» довольно много. В матче точно не появятся Клаван и Кастро. Есть вероятность, что встречу пропустят Бирса, Брадарич, Каччаторе, Теро и Черри.

    Прогноз

    На победу «Милана» букмекеры дают коэффициент 1,44, а на победу гостей — 8,70. Вероятность ничейного исхода оценивается цифрой 4,40.

    «Россонери» обыгрывали «Кальяри» и в тайме, и в матче в 7 из 8 последних домашних выступлений. Уже 13 игр кряду гости не могут обыграть «красно-черных», если учитывать все турниры, в которых встречались команды.

    «Милан» мало пропускает и старается играть от обороны. Остроты впереди коллективу Гаттузо должен добавить Пиатек, который, кажется, влился в миланский клуб. Учитывая последнюю статистику, мы прогнозируем победу «Милана», при этом тотал матча будет меньше 3,5. На это букмекеры дают коэффициент 2,10. 0

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    Прогноз на «Милан» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В воскресенье на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» будет принимать «Кальяри». Поединок 23 тура итальянской Серии А должен начаться в 22:30 по московскому времени.
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