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    «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Прогноз на «Атлетико» — «Реал»
    Сауль Ньигес
    В рамках 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Реал». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 18:15. Прогноз на «Атлетико» — «Реал».
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    «Атлетико»

    «Атлетико» в минувшее воскресенье потерпел первое поражение во всех турнирах за двадцать матчей. Команда Диего Симеоне в предыдущий раз проигрывала еще 24 октября «Боруссии» в Лиге чемпионов и вот теперь оступилась в выездном матче Примеры против «Бетиса» — 0:1.

    Для «Атлетико» это поражение стало только вторым в текущем чемпионате Испании. Первое команда потерпела еще в третьем туре, когда проиграла «Сельте».

    Отметим, что до поражения от «Бетиса» «Атлетико» удалось одержать в Ла Лиге три победы подряд с сухим счетом — 1:0 над «Леванте», 3:0 над «Уэской» и 2:0 над «Хетафе».

    В турнирной таблице Примеры «матрасники» располагаются на второй строчке. У команды в активе 44 очка и отставание от «Барселоны» составляет 6 очков. В то же время «Реал» «Атлетико» опережает на 2 балла.

    «Атлетико» — лучшая команда лиги по пропущенным мячам (всего 14 в 22 матчах), а по забитым (32) делит пятое-шестое места.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле в текущем чемпионате «Атлетико» практически не теряет очки: 9 побед и 2 поражения.

    «Реал»

    Если «Атлетико» на неделе отдыхал, то «Реалу» скучать было некогда — подопечные Сантьяго Солари провели первый полуфинальный матч Кубка Испании против «Барселоны». Встреча завершилась вничью — 1:1.

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    • Ничейный результат последовал после пятиматчевой победной серии, в ходе которой «Реал» дважды обыграл в Кубке «Жирону» (4:2 и 3:1), а также был сильнее «Севильи» (2:0), «Эспаньола» (4:2) и «Алавеса» (3:0).

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает третье место. «Сливочные», как уже упоминалось выше, на 2 очка отстают от «Атлетико», а от «Барселоны» — на 8. Третьему месту «Реала» пока ничего не угрожает — «Севилья» в шести очках позади.

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    По забитым голам «Реал» — второй в лиге (37). «Барса» ушла далеко вперед всех, забив уже 60 мячей. Что касается пропущенных, то здесь дела у «сливочных» обстоят не лучшим образом. 26 мячей — это лишь седьмой-восьмой результат в Примере.

    На выезде в текущем чемпионате «Реал» одержал пять побед при двух ничьих и четырех поражениях.

    Прогноз

    На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 2,47, на ничью — 3,34, а на успех «Реала» — 3,14.

    Встреча этих команд в первом круге на «Бернабеу» завершилась нулевой ничьей. В целом противостояния «Атлетико» и «Реала» в последнее время не часто радуют болельщиков большим количеством голов. Например, в Примере в четырех последних матчах команд было забито менее трех голов.

    Наш прогноз на эту встречу — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,82.

    Также можно поставить на победу «Атлетико» в один мяч или ничью с коэффициентом 1,83. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В рамках 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Реал». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 18:15.
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