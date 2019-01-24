«Реал» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 24 января 2019 года

В четверг, 24 января, в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Короля «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Жирону». Начало поединка — в 23:30 по мск. Прогноз на «Реал» — «Жирона».

«Реал»

«Королевский клуб» в этом розыгрыше Кубка Короля преодолел уже два этапе. На стадии 1/16 финала «Реал» в двух встречах переиграл «Мелилью» (6:1 и 4:0). В следующем раунде одолел «Леганес». 3:0 — выиграл дома, но в гостях уступил — 0:1.

Поражение от «огурцов» стало вторым с начала этого года. «Сливочные» также проиграли в чемпионате станы «Реал Сосьедаду» на своей арене со счетом 0:2.

Еще была ничья с «Вильярреалом» (2:2) и победы над «Бетисом» (2:1) и «Севильей» (2:0) в последнем туре Примеры, которая позволила мадридцам обойти севильцев в турнирной таблице.

После 20 туров чемпионата Испании «Реал» с 36 очками идет на третьей позиции, отставая от первой «Барселоны» аж на 10 баллов.

«Жирона»

«Жирондинцы» на данный момент имеют 8-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров. За этот период они три встречи проиграли и пять игр свели вничью.

В кубковом розыгрыше этого сезона команда Эусебио Сакристана также выбила двоих соперников. Сначала она одолела «Алавес» (2:1 и 2:2), а затем за счет выездных голов прошла мадридский «Атлетико» (1:1 и 3:3).

В Примере после 20 игр «бело-красные» занимают 12 позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 24 балла, опережая зону вылета лишь на четыре очка.

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В этом сезоне Ла Лиги «Жирона» на своей территории проиграла «Реалу» (1:4), а игра минувшего розыгрыша в Мадриде закончилась со счетом 6:3 в пользу «сливочных».

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.37.

На победу гостей дают — 7.90, ничья оценена — в 5.50.

Прогнозируем, что «Реал» дома обыграет своего оппонента с разницей в несколько мячей. 0