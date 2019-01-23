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    «Ним» и «Анже» сыграют нерезультативно

    «Ним» — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Ним Анже
    Прогноз на «Ним» — «Анже»
    «Анже» — «Ним»
    В среду, 23 января, в пропущенном матче 20 тура Лиги 1 «Ним» на своем поле примет «Анже». Поединок, который состоится на «Стад де Костьере», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Ним» — «Анже».
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    «Ним»

    После 20 матчей в Лиге 1 подопечные Бернара Бланкара идут на 12 месте в турнирной таблице, набрав в этих матчах 26 очков, опережая своего предстоящего противника на три пункта.

    За последние шесть встреч во всех турнирах «крокодилы» смогли добыть только одну победу при пяти поражениях.

    Эта виктория пришлась на матче чемпионата против «Нанта» (1:0) дома. В этот период «Ним» успел вылететь из Кубка Франции и Кубка лиги. На выходных «красно-белые» уступили «Тулузе» (0:1) в игре Лиги 1.

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    • В десяти домашних встречах этого чемпионата Франции «Ним» добился трех побед при трех ничьих и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:11.

    «Анже»

    «Анже» имеет на три очка меньше, чем их предстоящий оппонент и занимает 14 строку в турнирке, опережая опасную зону на шесть баллов.

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    Обыграв накануне на своей арене «Нант» (1:0), «черно-белые» т.о. прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

    Но что правда, за этот период без побед «Анже» проиграл только два раза (один из них в Кубке), сыграв пять раз вничью.

    Девять гостевых матчей в этом розыгрыше Лиги 1 принесли «Анже» две победы, четыре ничьи и три поражения, разница мячей — 10:11.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом туре этого чемпионата «Ним» взял верх над «Анже» на его арене со счетом 4:3. Последний раз на поле «крокодилов» команды играли в 2014 году в рамках Лиги 2. И тогда хозяева выиграли — 3:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нима» — 2.05, победа «Анже» — 3.65, ничья — 3.40.

    В последнее время обе команды не особо блещут результативностью. По всей видимости, оппоненты эту тенденцию продолжат. 0

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    Прогноз на «Ним» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В среду, 23 января, в пропущенном матче 20 тура Лиги 1 «Ним» на своем поле примет «Анже». Поединок, который состоится на «Стад де Костьере», начнется в 21:00 по московскому времени.
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