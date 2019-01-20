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    «Шальке» — «Вольфсбург»: стоит ли ожидать большого количества голов?

    «Шальке» — «Вольфсбург». Прогноз на матч 18 тура немецкой Бундеслиги 20 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Вольфсбург
    Прогноз на «Шальке» — «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» против «Лейпцига»
    20 января на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится поединок между командами «Шальке» и «Вольфсбург». Матч будет проводиться в рамках 18 тура чемпионата Германии. Старт встречи назначен на 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Вольфсбург».
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    «Шальке»

    «Гельзенкирхенцы» располагаются на 13 месте с 18 очками. У подопечных Доменико Тедеско в последнее время игра складывается не так хорошо, как этого хотелось бы. В 6 последних встречах «Шальке» выиграл только дважды. На выезде удалось обыграть «Штутгарт» 1:3 и «Нюрнберг» 5:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Также было два ничейных результата с «Хоффенхаймом» и «Аусбургом». В обоих случаях на табло горели две единицы. Если говорить о поражениях, то их нанесли дортмундская «Боруссия» и «Байер».

    В гостевых выступлениях «Шальке» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, что уже является приятным фактом для всей команды.

    Стоит отметить, что в последних 4 домашних поединках «горняков» общий тотал составлял больше 2,5.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» пятый. Команда активно борется за участие в еврокубках, а также за возможное попадание в Лигу чемпионов.

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    По количество набранных баллов в 6 прошлых матчах «Вольфсбург» является вторым в немецком первенстве, поскольку удалось набрать 16 очков. Всего лишь одна ничья с «Хоффенхаймом» не дала возможности «волкам» выиграть 5 раз подряд.

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  • 14/01/2019

    • Если говорить о победах, то до зимнего перерыва гости выиграли у «Лейпцига», «Айнтрахта» и «Нюрнберга». Перед этим противостоянием у команды было два товарищеских выступления с «Риекой» и «Витессом». Обе встречи «зелено-белые» выиграли со счетом 3:0.

    Прогноз

    С небольшим перевесом хозяева являются фаворитом встречи — 2,21 против 3,60. Скорее всего, что на это повлияли результаты последних 6 очных противостояний. «Шальке» выиграл в 4 из них. Однако на данный момент «Вольфсбург» имеет более интересную статистику.

    В последний раз команды играли в августе и тогда «волки» выиграли со счетом 2:1.

    Обеим командам нужно набирать очки, чтобы двигаться вперед. Вряд ли зрителей ожидает скучная игра с небольшим количеством забитых голов. Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке обе команды забьют. На это дается коэффициент 2,01. 0

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    Прогноз на «Шальке» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. 20 января на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится поединок между командами «Шальке» и «Вольфсбург». Матч будет проводиться в рамках 18 тура чемпионата Германии. Старт встречи назначен на 20:00 по московскому времени.
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