«Шальке» — «Вольфсбург». Прогноз на матч 18 тура немецкой Бундеслиги 20 января 2019 года

20 января на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится поединок между командами «Шальке» и «Вольфсбург». Матч будет проводиться в рамках 18 тура чемпионата Германии. Старт встречи назначен на 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Вольфсбург».

«Шальке»

«Гельзенкирхенцы» располагаются на 13 месте с 18 очками. У подопечных Доменико Тедеско в последнее время игра складывается не так хорошо, как этого хотелось бы. В 6 последних встречах «Шальке» выиграл только дважды. На выезде удалось обыграть «Штутгарт» 1:3 и «Нюрнберг» 5:2.

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Также было два ничейных результата с «Хоффенхаймом» и «Аусбургом». В обоих случаях на табло горели две единицы. Если говорить о поражениях, то их нанесли дортмундская «Боруссия» и «Байер».

В гостевых выступлениях «Шальке» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, что уже является приятным фактом для всей команды.

Стоит отметить, что в последних 4 домашних поединках «горняков» общий тотал составлял больше 2,5.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» пятый. Команда активно борется за участие в еврокубках, а также за возможное попадание в Лигу чемпионов.

По количество набранных баллов в 6 прошлых матчах «Вольфсбург» является вторым в немецком первенстве, поскольку удалось набрать 16 очков. Всего лишь одна ничья с «Хоффенхаймом» не дала возможности «волкам» выиграть 5 раз подряд.

Если говорить о победах, то до зимнего перерыва гости выиграли у «Лейпцига», «Айнтрахта» и «Нюрнберга». Перед этим противостоянием у команды было два товарищеских выступления с «Риекой» и «Витессом». Обе встречи «зелено-белые» выиграли со счетом 3:0.

Прогноз

С небольшим перевесом хозяева являются фаворитом встречи — 2,21 против 3,60. Скорее всего, что на это повлияли результаты последних 6 очных противостояний. «Шальке» выиграл в 4 из них. Однако на данный момент «Вольфсбург» имеет более интересную статистику.

В последний раз команды играли в августе и тогда «волки» выиграли со счетом 2:1.

Обеим командам нужно набирать очки, чтобы двигаться вперед. Вряд ли зрителей ожидает скучная игра с небольшим количеством забитых голов. Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке обе команды забьют. На это дается коэффициент 2,01. 0