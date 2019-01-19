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    Какой будет реакция «Атлетико» на вылет из кубка?

    «Уэска» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Уэска Атлетико
    Прогноз на «Уэска» — «Атлетико»
    «Атлетико» прекратил борьбу в Кубке Испании
    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Уэска» будет принимать «Атлетико». Встреча пройдет 19 января на стадионе «Эль Алькорас». Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Уэска» — «Атлетико».
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    «Уэска»

    «Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 19-ти сыгранных турах набрала всего 11 очков. До позапрошлого тура у «оскенцев» была только одна победа, которую они одержали еще в первой игре первенства, когда был повержен «Эйбар» (2:1).

    На тот момент команда потерпела 11 поражений и в пяти поединках довольствовалась ничьими. Тем самым безвыигрышная серия клуба достигла 20 матчей.

    И только в прошлой игре Примеры коллектив сумел добыть свою вторую викторию в текущем розыгрыше Ла Лиги. Подопечные Франсиско сенсационно одолели «Бетис» (2:1), но и после этого они проиграли «Леганесу» (0:1).

    «Атлетико»

    «Атлетико» идет на втором месте в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с «Барселоной». У команды 38 баллов и отставание от каталонцев составляет пять очков.

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    Подопечных Диего Симеоне с третьей строчки преследует «Севилья», у которой 33 пункта. В четырех последних матчах коллектив набрал только шесть очков, трижды сыграв вничью.

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    Частью этой неубедительной серии стала еще и неудача в Кубке Испании. После гостевой ничьей 1:1 против «Жироны» в 1/8 финала Кубка Испании «Матрасники» сыграли 3:3 дома и прекратили борьбу в турнире.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм и сам матч выиграет «Атлетико» за 2,62. 0

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    Прогноз на «Уэска» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62. В матче 20-го тура чемпионата Испании «Уэска» будет принимать «Атлетико». Встреча пройдет 19 января на стадионе «Эль Алькорас». Начало — в 20:30 мск.
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