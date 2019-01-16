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    Кто выиграет Суперкубок Италии?

    «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки на Суперкубок Италии 16 января 2019 года

    Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    Прогноз на «Ювентус» — «Милан»
    Команды разыграют первый трофей сезона в Италии
    В среду, 16 января, в рамках Суперкубка Италии «Ювентус» будет сыграет против «Милана». Поединок состоится в Джедде (Саудовская Аравия), на стадионе имени короля Абдаллы. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Милан».
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    «Ювентус»

    На минувших выходных «Ювентус» провел свой первый матч в 2019-м году. В рамках 1/8 финала туринская команда разобралась на выезде с «Болоньей» (2:0).

    Что касается чемпионата Италии, то там «Старая Синьора» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять очков. В 19 сыгранных матчах коллектив одержал 17 побед и дважды сыграл вничью.

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    • В Серии А «бьянконери» ни разу не проигрывали, тогда как в Лиге чемпионов поражения им нанесли «МЮ» (2:1) и «Янг Бойз» (2:1). Подопечные Массимилиано Аллегри не победили только в одном из пяти предыдущих матчей — против «Аталанты» (2:2) в гостях.

    «Милан»

    В начале декабря «россонери» одержали победу на своем поле над «Пармой» в рамках чемпионата Италии со счетом 2:1. После этого команда не могла выиграть на протяжении четырех матчей Серии А подряд.

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    Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3). В национальном первенстве подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли со счетом 0:0 с «Торино» на своем поле и «Болоньей» на выезде, после чего на своем поле проиграли «Фиорентине» (0:1).

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    Далее вновь последовала ничья 0:0 с «Фрозиноне», а также победа над СПАЛом (2:1). Несмотря на слухи о перестановке на тренерском мостике гранда кальчо, клуб не спешит с изменениями на этом посту, тогда как в кубке страны на минувших выходных коллектив обыграл «Сампдорию» (2:0) на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как на завоевание трофея — 1,28; успех гостей оценивается в 7,00, завоевание трофея — в 3,50, а ничья — в 4,00.

    Рекоменду ставить на то, что после первого тайма будет ничья, а матч в итоге выиграет «Ювентус» за 4,20. 0

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    Прогноз на «Ювентус» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20. В среду, 16 января, в рамках Суперкубка Италии «Ювентус» будет сыграет против «Милана». Поединок состоится в Джедде (Саудовская Аравия), на стадионе имени короля Абдаллы. Начало матча — в 20:30 мск.
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