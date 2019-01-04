«Эспаньол» — «Леганес». Прогноз на матч 18 тура испанской Примеры 4 января 2019 года

В 18 туре испанской Примеры встретятся «Эспаньол» и «Леганес». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — «Леганес».

«Эспаньол»

Команда занимает 12 место в Примере и имеет 21 очко. Если следующий поединок завершится не в пользу хозяев, то они могут потерять несколько позиций. Плотность в середине турнирной таблице такая, что от 8 строчки «Эспаньол» отделяет всего 1 пункт.

В 6 последних играх «канарейки» набрали 0 баллов, что является худшим результатом в чемпионате Испании. Последний раз хозяева встречались с мадридским «Атлетико» (1:0). На домашнем стадионе команда играет не лучше, поскольку в трех прошлых выступлениях не набрано ни одного очка.

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В трех предыдущих встречах «попугаи» пропускали не менее трех мячей и забивали не более одного гола в последних 6 играх.

Из травмированных стоит выделить ключевого игрока Эрмосо. Участие Лопеса находится под вопросом.

В списке лучших бомбардиров лидирует Иглесиас с 8 голами в Примере на счету.

«Леганес»

«Леганес» находится на 16 месте с 19 баллами в активе. Если удастся победить в следующем матче, то гости смогут обойти соперника в турнирной таблице.

Если говорить про последние поединки в чемпионате Испании, то за 6 прошлых встреч было набрано 10 пунктов — седьмой результат в турнире. В прошлый раз гости принимали на своем поле «Севилью» (1:1). Во внутреннем первенстве «Леганес» третий раз подряд играет вничью.

В гостях команда не проигрывает третий матч кряду. Перед выездом в Барселону удалось увезти один балл с родного стадиона «Сельты».

В 6 предыдущих встречах Примеры «Лега» пропускал не более одного мяча. 10 из 11 игр с участием «Пепинерос» заканчивались с общим тоталом меньше 2,5. Также стоит отметить, что гости не сумели победить в 23 из 24 последних выездных выступлений.

В лазарете Шимановский, Муньос и Сантос. Ресио, Дос Сантос и Ролан должны пройти тест на физическую готовность.

Лучший бомбардир Карильо с 5 голами в Примере.

Прогноз

В прошлый раз, 28 января 2018 года, «Леганес» обыграл «Эспаньол» на своем поле со счетом 3:2. Перед этим на выезде тоже удалось победить 0:1. Фаворитом в этот раз считаются хозяева — 1,92 против 4,60.

Мы прогнозируем, что «Леганес» снова сумеет как минимум не проиграть и продолжить свою беспроигрышную серию. Гости должны воспользоваться плохим состоянием соперника и даже попытаться победить. Наш прогноз — «Леганес» не проиграет с коэффициентом 1,94. 0