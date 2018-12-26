«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 19 тура английской Премьер-лиги 26 декабря 2018 года

В 19 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити».

«Лестер»

Подопечные Клода Пьюэля занимают 9 позицию и имеют 25 очков после 18 матчей в АПЛ. В случае поражения «Лестер» может спуститься на несколько строчек.

За последние 6 матчей в Премьер-лиге «лисы» дважды проиграли, дважды сыграли вничью и столько же раз победили. Стоит отметить, что последнем матче хозяева выступали на «Стэмфорд Бридж» и противостояли «Челси». «Лестеру» удалось добыть три балла (0:1).

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Перед «Ман Сити» на «Кинг Пауэр» приезжала другая команда — «Тоттенхэм». «Шпоры» сумели переиграть хозяев со счетом 0:2.

Кроме этого, необходимо выделить тот факт, что в последних 9 играх АПЛ с участием «Лестера» забивается не более двух мячей.

В клубном лазарете находится полузащитник Амартей.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» потерял лидерство в Премьер-лиге из-за двух поражений. Теперь команда Гвардиолы находится на втором месте с 44 очками. Таким образом, отставание от «Ливерпуля» составляет 4 пункта.

В прошлом матче, к тому же домашнем, «горожане» неожиданно проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:3. Если «сине-белые» и в этот раз допустят ошибку, то у «Тоттенхэма» появятся шансы стать второй командой в АПЛ.

Статистику за шесть последних игр портят лишь два проигрыша. Аналогичная ситуация и с гостевыми выступлениями. Последний выездной поединок «Ман Сити» проиграло «Челси» (2:0).

В 7 из 8 прошлых игр АПЛ с участием «Сити» забивается в общей сложности не менее трех голов. Также стоит отметить, что в последнее время подопечные Гвардиолы забивают в ворота соперников как минимум два мяча.

В составе есть травмированные футболисты. Это Мангаля, Браво, Компани, Сильва и Менди.

Прогноз

Фаворитом встречи являются гости. Если на победу «Лестера» установлен коэффициент 9,40, то противоположный исход оценивается букмекерами показателем 1,35.

Последний раз между собой команды встречались на прошлой неделе в рамках Кубка английской лиги. Тогда «Лестер» сумел сравнять счет под конец матча, и основное время завершилось со счетом 1:1. Однако после серии пенальти победили игроки «Ман Сити».

Мы считаем, что в предстоящем поединке «шейхи» хоть и являются фаворитами, но при этом хозяева не позволят сопернику выиграть с большим отрывом. Наш прогноз — фора 1 (+1,5). Этот исход оценивается коэффициентом 1,89. 0