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    «Лестер» попытается «засушить» игру с «Ман Сити»

    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 19 тура английской Премьер-лиги 26 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Сити
    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити»
    Варди забивает «Ман Сити» в 5 из 6 последних очных встреч
    В 19 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити».
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    «Лестер»

    Подопечные Клода Пьюэля занимают 9 позицию и имеют 25 очков после 18 матчей в АПЛ. В случае поражения «Лестер» может спуститься на несколько строчек.

    За последние 6 матчей в Премьер-лиге «лисы» дважды проиграли, дважды сыграли вничью и столько же раз победили. Стоит отметить, что последнем матче хозяева выступали на «Стэмфорд Бридж» и противостояли «Челси». «Лестеру» удалось добыть три балла (0:1).

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    Перед «Ман Сити» на «Кинг Пауэр» приезжала другая команда — «Тоттенхэм». «Шпоры» сумели переиграть хозяев со счетом 0:2.

    Кроме этого, необходимо выделить тот факт, что в последних 9 играх АПЛ с участием «Лестера» забивается не более двух мячей.

    В клубном лазарете находится полузащитник Амартей.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» потерял лидерство в Премьер-лиге из-за двух поражений. Теперь команда Гвардиолы находится на втором месте с 44 очками. Таким образом, отставание от «Ливерпуля» составляет 4 пункта.

    В прошлом матче, к тому же домашнем, «горожане» неожиданно проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:3. Если «сине-белые» и в этот раз допустят ошибку, то у «Тоттенхэма» появятся шансы стать второй командой в АПЛ.

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    Статистику за шесть последних игр портят лишь два проигрыша. Аналогичная ситуация и с гостевыми выступлениями. Последний выездной поединок «Ман Сити» проиграло «Челси» (2:0).

    В 7 из 8 прошлых игр АПЛ с участием «Сити» забивается в общей сложности не менее трех голов. Также стоит отметить, что в последнее время подопечные Гвардиолы забивают в ворота соперников как минимум два мяча.

    В составе есть травмированные футболисты. Это Мангаля, Браво, Компани, Сильва и Менди.

    Прогноз

    Фаворитом встречи являются гости. Если на победу «Лестера» установлен коэффициент 9,40, то противоположный исход оценивается букмекерами показателем 1,35.

    Последний раз между собой команды встречались на прошлой неделе в рамках Кубка английской лиги. Тогда «Лестер» сумел сравнять счет под конец матча, и основное время завершилось со счетом 1:1. Однако после серии пенальти победили игроки «Ман Сити».

    Мы считаем, что в предстоящем поединке «шейхи» хоть и являются фаворитами, но при этом хозяева не позволят сопернику выиграть с большим отрывом. Наш прогноз — фора 1 (+1,5). Этот исход оценивается коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В 19 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 18:00 по московскому времени.
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