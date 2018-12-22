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    Прервет ли «Марсель» беспроигрышную серию «Анже»?

    «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Анже Марсель
    Прогноз на «Анже» — «Марсель»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 22 декабря, «Анже» на своем поле примет «Марсель» в рамках 19-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Анже» — «Марсель».
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    «Анже»

    Подопечные Стефана Мулена провели 16 матчей в чемпионате и набрали в этих играх 18 очков. С таким количеством баллов они занимают 14 место, опережая зону стыковых матчей на два пункта.

    На данный момент у «Анже» 4-матчевая беспроигрышная серия в Лиге 1. За этот период «черно-белые» одержали одну победу и три поединка свели вничью.

    Началась эта серия с победы над «Монпелье» (1:0) дома, а затем «Анже» три игры подряд свел вничью. С «Каном» (1:1) на своей арене, а также с «Нантом» (1:1) и «Ницце» (0:0) в гостях.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Восемь домашних встреч в текущем розыгрыше французской Лиги 1 принесли «черно-белым» две победы, три ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 9:10.

    «Марсель»

    «Южане» также провели 16 матчей в чемпионате, в которых заработали 26 баллов и занимают шестую позицию в турнирной таблице, отставая на пять очков от топ-3.

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    Команда Руди Гарсии на данный момент имеет 5-матчевую серию без побед с учетом всех турниров, но в чемпионате Франции «провансальцы» не побеждали в двух последних играх.

    За этот неудачный период «бело-голубые» проиграли две встрече на групповом этапе Лиги Европы, где они заняли последнее место в своем квартете и вылетели из турнира. Также прекратили борьбу и в Кубке французской лиги, уступив в домашней игре в серии послематчевых пенальти «Страсбуру».

    А в чемпионате в этой серии «Марсель» проиграл «Нанту» в гостях со счетом 2:3 и сыграл вничью на своей арене с «Реймсом» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Восемь выездных игр в этом розыгрыше французского первенства принесли «Марселю» три победы при пяти поражениях, разница мячей — 12:19.

    В минувшем сезоне оппоненты два раза сыграли вничью с одинаковым результатом 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Марселя» — 2.20, победа «Анже» — 3.60, ничья — 3.50.

    «Южане» после вылета из еврокубков теперь все силы сосредоточат на чемпионате Франции. Прогнозируем, что гости одержат победу в предстоящем поединке. 0

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    Прогноз на «Анже» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В субботу, 22 декабря, «Анже» на своем поле примет «Марсель» в рамках 19-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
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