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    «Челси» постарается прервать неудачную выездную серию в матче с «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Челси». Прогноз на матч 17 тура английской Премьер-лиги 16 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Челси
    Прогноз на «Брайтон» — «Челси»
    «Челси» одержал важную победу над «Ман Сити» в прошлом матче
    В 17 туре чемпионата Англии встретятся «Брайтон» и «Челси». Поединок состоится на стадионе «Амекс». В игру мяч введут в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон» — «Челси».
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    «Брайтон»

    «Чайки» находятся на 13 месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 21 очко. В случае положительного результата, то есть победы, подопечные Криса Хьютона могут подняться на несколько строчек, поскольку плотность в середине списка очень высокая, поскольку разрыв между позицией «Брайтона» и 6 местом всего 5 баллов.

    За 6 последних играх клуб из Брайтона трижды проигрывал, один раз играл вничью и два раза побеждал. В домашних стенах «курортники» не знают поражений вот уже 4 матча кряду. В целом «Брайтон» остался непобежденным в 9 из 10 встреч, проведенных перед родными болельщиками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Стоит отметить, что в последнее время хозяева стараются максимально «сушить» игру и это касается именно домашних выступлений. В четырех последних играх в ворота команды влетало не более одного мяча. Если учитывать гостевые игры, то получается, что «Брайтон» пропускает уже шестой матч подряд.

    Хьютон не сможет использовать Даффи. Этот игрок был дисквалифицирован.

    «Челси»

    «Челси» Маурисио Сарри медленно, но верно идет к тому, чтобы вернуться к прежней форме победителя. Сейчас клуб из Лондона занимает 4 место и имеет 34 пункта. Отрыв от «Арсенала», который подпирает «аристократов» сзади, составляет 0 баллов и преимущество у «Челси» лишь в разнице голов.

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    • В случае победы столичный коллектив может догнать «Тоттенхэм», правда все будет зависеть от того, как «шпоры» сыграют с «Бернли» в домашнем поединке.

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    В 6 последних матчах «Челси» проиграл дважды — на выезде «Тоттенхэму» (3:1) и в гостевой игре против «волков» (2:1). Все же Сарри и его ребятам греет душу последнее выступление, в рамках которого удалось одержать победу над самим «Манчестер Сити» (2:0).

    На выезде лондонский клуб проигрывает вторую игру кряду. Можно с полной уверенностью заявить, что в предстоящем поединке «Челси» будет всеми силами стараться изменить ситуацию. Также для справки стоит отметить, что в 7 из 8 последних игр с участием «аристократов» забивалось больше двух мячей.

    В матче с «Брайтоном» точно не сыграют Мората, Ван Гинкел, Мозес и Кэйхилл.

    Прогноз

    Последняя выездная игра «Челси» против «Брайтона» состоялась 20 января 2018 года и тогда под руководством другого итальянца — Антонио Конте — столичный коллектив разгромил «чаек» со счетом 0:4.

    Букмекеры считают «Челси» однозначным фаворитом — 1,48 против 7,60. Мы же предлагаем поставить на победу гостей с форой -1. Этот исход оценивают коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Брайтон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В 17 туре чемпионата Англии встретятся «Брайтон» и «Челси». Поединок состоится на стадионе «Амекс». В игру мяч введут в 16:30 по московскому времени.
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