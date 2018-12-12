«Валенсия» — «МЮ». Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

В среду, 12 декабря, «Валенсия» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках группы H Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «МЮ».

«Валенсия»

По итогам жеребьевки группового раунда, с учетом проблем английского клуба в нынешнем сезоне, наблюдатели не исключали то, что «Валенсия» имела шанс зацепиться за борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, испанский клуб все-таки не сумел выдержать эту конкуренцию.

Хотя после второго тура, когда команда увезла ничью (0:0) с «Олд Траффорд» казалось, что у нее будет такая возможность, тем более что манкунианцы должны были провести спаренную дуэль с «Ювентусом».

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Однако еще одна ничья в гостях против аутсайдера квартета «Янг Бойз» по сути стала роковой для коллектива, который потерял шансы на 1/8 финала после еще одного поражения от чемпиона Италии.

Плохо обстоят дела подопечных Марселино и на внутренней арене. По итогам 15-ти туров испанского первенства «Летучие Мыши» идут на 15-й позиции в четырех очках от зоны вылета.

«МЮ»

«Манчестер Юнайтед» после пяти туров набрал в Лиге чемпионов 10 очков и уже обеспечил себе место в плей-офф. Сейчас коллектив располагается на второй строчке, на два очка отставая от «Ювентуса» и на пять баллов опережая «Валенсию».

По ходу группового этапа подопечные Жозе Моуринью дважды победили «Янг Бойз» (3:0 и 1:0), сыграли вничью с «Валенсией» (0:0). Кроме того, манкунианцы обменялись выездными победами с «Ювентусом» (0:1 дома и 2:1 на выезде).

Хуже ситуация в английской Премьер-лиге, где «Красные Дьяволы» занимают шестое место в восьми очках отставания от зоны Лиги чемпионов. Скорее всего, гости сыграют неосновным составом, ведь шансы выиграть группу минимальны (нужен также невыигрыш «Ювентуса» у «Янг Бойз»), а уже в воскресенье предстоит выезд к принципиальному сопернику «Ливерпулю» в рамках АПЛ.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что Ромелу Лукаку забьет, и «МЮ» выиграет за 5,00. 0