«Уэска» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 декабря

«Уэска»
«Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 14 сыгранных турах набрала всего семь очков.
Свою единственную победу «оскенцы» одержали еще в первом туре, когда обыграли «Эйбар» (2:1). В остальных матчах они четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.
Футболисты «Уэски» пропустили 29 мячей, что является худшим результатом среди всех команд Примеры.
Календарь и таблица испанской Примеры
В лазарете «сине-гранатовых» находятся Карлос Акапо, Луизинью, Рубен Семеду, Алекс Галлар и Дамиан Мусто.
«Реал»
Мадридский «Реал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.
В 14 сыгранных матчах «сливочные» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.
1 декабря «Реал» на своем поле обыграл «Валенсию» (2:0), хотя перед этим в гостях сенсационно проиграл «Эйбару» (0:3).
В Лиге чемпионов за тур до завершения группового этапа «Реал» возглавляет квартет G, обеспечив себе участие в 1/8 финала.
У «Реала» после травм восстанавливаются Начо, Гарет Бейл, Каземиро, Тони Кроос и Мариано.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.31, победа «Уэски» — 8.60, ничья — 5.80.
Ни для кого не секрет, что мадридцы далеки от своего оптимального состояния. Даже увольнение Хулена Лопетеги не привело к мгновенным улучшениям.
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И все же «Реал» остается грозной силой, поэтому проигрывать откровенному аутсайдеру он просто не имеет права.
«Уэска», скорее всего, не сможет удержаться в Примере по итогам сезона. Она не соответствует уровню элитного дивизиона, что и показывают ее результаты.
Считаем, что «Реал» однозначно победит, но крупного результата не ждем, поскольку у аутсайдера найдется дополнительная мотивация, чтобы хоть немного порадовать своих болельщиков достойной борьбой. Наш прогноз — «победа "Реала" и тотал меньше 4,5» за 1.78.
Еще один вариант — «победа "Реала" в первом тайме и в матче» за 1.81. Считаем, что мадридцы быстро возьмутся за дело и выйдут вперед еще до перерыва. 0