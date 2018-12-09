«Уэска» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 декабря

В воскресенье, 9 декабря, «Уэска» на своем поле примет «Реал» в рамках 15-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Алькорас», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Уэска» — «Реал».

«Уэска»

«Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 14 сыгранных турах набрала всего семь очков.

Свою единственную победу «оскенцы» одержали еще в первом туре, когда обыграли «Эйбар» (2:1). В остальных матчах они четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

Футболисты «Уэски» пропустили 29 мячей, что является худшим результатом среди всех команд Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «сине-гранатовых» находятся Карлос Акапо, Луизинью, Рубен Семеду, Алекс Галлар и Дамиан Мусто.

«Реал»

Мадридский «Реал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.

В 14 сыгранных матчах «сливочные» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

1 декабря «Реал» на своем поле обыграл «Валенсию» (2:0), хотя перед этим в гостях сенсационно проиграл «Эйбару» (0:3).

В Лиге чемпионов за тур до завершения группового этапа «Реал» возглавляет квартет G, обеспечив себе участие в 1/8 финала.

У «Реала» после травм восстанавливаются Начо, Гарет Бейл, Каземиро, Тони Кроос и Мариано.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.31, победа «Уэски» — 8.60, ничья — 5.80.

Ни для кого не секрет, что мадридцы далеки от своего оптимального состояния. Даже увольнение Хулена Лопетеги не привело к мгновенным улучшениям.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

И все же «Реал» остается грозной силой, поэтому проигрывать откровенному аутсайдеру он просто не имеет права.

«Уэска», скорее всего, не сможет удержаться в Примере по итогам сезона. Она не соответствует уровню элитного дивизиона, что и показывают ее результаты.

Считаем, что «Реал» однозначно победит, но крупного результата не ждем, поскольку у аутсайдера найдется дополнительная мотивация, чтобы хоть немного порадовать своих болельщиков достойной борьбой. Наш прогноз — «победа "Реала" и тотал меньше 4,5» за 1.78.

Еще один вариант — «победа "Реала" в первом тайме и в матче» за 1.81. Считаем, что мадридцы быстро возьмутся за дело и выйдут вперед еще до перерыва. 0