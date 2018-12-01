«Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Примеры 1 декабря 2018 года

В субботу, 1 декабря, в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» будет принимать на своем поле «Валенсию». Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Реал» — «Валенсия».

«Реал»

Сказать, что сейчас «Реал» переживает не лучшие времена — значит, не сказать ничего. Победитель трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов растерял свой дух победителя и сменил трех наставников за полгода.

Приход нового рулевого, коим стал Сантьяго Солари, правда, взбодрил мадридцев, которые под его руководством одержали четыре победы кряду во всех турнирах с разницей мячей 15-2. Благодаря этому королевский клуб утвердил аргентинца в качестве полноценного наставника.

Тем не менее, первый матч нового наставника на полноценной основе «Сливочные» провалили, разгромно проиграв на выезде «Эйбару» (0:3), из-за чего остались на шестом месте. Можно предполагать, что после гостевой победы над «Ромой» (2:0) в Лиге чемпионов посреди недели и досрочного выхода в плей-офф они пришли в себя, однако то обилие нереализованных римлянами моментов не дает возможности утверждать категорично.

«Валенсия»

«Валенсия», похоже, начинает выбираться из длительной череды ничейных результатов. С начала сезона «Летучие мыши» сыграли уже десять ничьих во всех турнирах, хотя коллективом сыграно только 20 матчей.

Последние шесть поединков принесли команде Марселино Гарсии Тораля четыре победы. В 11-м туре Примеры, правда, был домашний проигрыш «Жироне» (0:1), но если учесть статистику, он больше смахивает на случайность.

Три матча кряду, в которых левантийцы оказались сильнее своих соперников, были до их последней на сегодня игры. В ней команда потерпела поражение на выезде от «Ювентуса» в Лиге чемпионов и потеряла шансы выйти в плей-офф.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, Карим Бензема забьет, и обе команды забьют за 4,50. 0