ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз на Лигу чемпионов 28 ноября 2018 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Ливерпуль». Встреча пройдет 28 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00. Прогноз на ПСЖ — «Ливерпуль».

ПСЖ

ПСЖ пока не может занести себе в актив выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне. В четырех матчах подопечные Томаса Тухеля набрали только 5 очков, занимают третье место в своей группе, и, что должно беспокоить фанатов команды больше всего — не обыграли ни одного из своих непосредственных конкурентов.

ПСЖ удалось только разгромить «Црвену Звезду», которая хоть и преподнесли парочку громких результатов, вряд ли всерьез может рассматриваться в качестве претендента на плей-офф ЛЧ. В то же время «Ливерпулю» парижане в первом матче проиграли (2:3), а с «Наполи» дважды сыграли вничью (1:2 и 1:1).

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От английского и итальянского клубов ПСЖ отстает на 1 очко. При этом именно парижане, которым в последнем туре предстоит играть с «Црвеной Звездой», находятся в более выгодной ситуации, нежели «Ливерпуль». Даже ничья сохранит для ПСЖ отличные шансы на выход в плей-офф.

К матчу против «красных» парижане подходят с обновленным рекордом — на выходных ПСЖ в Лиге 1 обыграл «Тулузу» (1:0) и продлил свою победную серию на старте чемпионата до 14 матчей. Это рекорд пятерки европейских топ-чемпионатов.

В турнирной таблице Лиги 1 парижский гранд опережает ближайшего преследователя «Лион» уже на 15 очков.

Под вопросом находится участие в матче против «Ливерпуля» лидеров атаки ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Оба пропустили игру с «Тулузой».

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» после четырех туров ЛЧ в активе 6 очков. «Красные» заметно усложнили свое положение тем, что проиграли на выезде «Црвене Звезде» (0:2).

Свои очки мерсисайдцы набрали в матчах первого круга против ПСЖ (3:2) и той же «Црвены Звезды» (4:0). В то же время «Наполи» команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:1.

Победа в матче с ПСЖ может гарантировать «Ливерпулю» досрочный выход в плей-офф. В то же время любой другой результат осложнит «красным» жизнь — в последнем туре им предстоит играть против «Наполи».

На внутренней арене дела у «Ливерпуля» идут отлично. Команда ни разу не проиграла в тринадцати турах и, набрав 33 очка, идет второй, уступая «Ман Сити» на 2 балла.

Перед матчем ЛЧ «Ливерпуль» на выезде разобрался с «Уотфордом». Не сумев открыть счет в первом тайме, «красные» трижды отличились в период с 67-й по 89-ю минуты — 3:0.

«Ливерпуль» подходит к матчу против ПСЖ в боевом составе. Не поможет команде лишь травмированный Алекс-Окслейд Чемберлен.

Прогноз

На победу ПСЖ в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,00, а на успех «Ливерпуля» — 3,24.

На кону в этом поединке стоит слишком многое, однако вряд ли мы увидим закрытый футбол. ПСЖ результативно играет дома, как и в целом в этой ЛЧ (в трех матчах с участием парижан из четырех было забито как минимум 4 гола). В то же время «Ливерпуль» отлично действует на контратаках, но пока не забивал в гостях в этой еврокубковой кампании. «Красные» постараются исправить эту ситуацию.

Наш прогноз на матч — обе забьют + тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0