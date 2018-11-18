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    Забьет ли Сан-Марино первый мяч в Лиге Наций в матче с белорусами?

    Сан-Марино — Белоруссия. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций в подлиге D 18 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Белоруссии
    Прогноз на Сан-Марино — Белоруссия
    Белоруссия — Сан-Марино
    В 6-м туре Лиги наций сборная Сан-Марино 18 ноября примет сборную Белоруссии. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Сан-Марино — Белоруссия.
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    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — практически последний из «карликов», который остаётся поставщиком очков для всех своих соперников, даже в низшей лиге Лиги наций.

    В отборе на ЧМ-2018 команда не набрал ни одного очка, забив в десяти матчах 2 гола, пропустив при этом более полусотни.

    Летом главную команду Сан-Марино возглавил никому не известный итальянец Франко Варрелла, который сменил на этом посту Пьеранджело Манцароли. Можно ли сказать, что оборона Сан-Марино улучшилась? Нельзя.

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    Команда проиграла все пять матчей, не забив ни одного гола и пропустив 14 мячей. Сан-Марино уступил в гостях Булоруссии (0:5), дома и на выезде Люксембургу (0:3 и 0:3), а также Молдавии на выезде и дома (0:2 и 0:1).

    Последний, домашний матч с молдованами, едва не переломил тенденцию — до 77-й минуте Сан-Марино был близок к первому набранному очку, но Молдавия сумела вырвать минимальную победу.

    В целом же, проигрышная серия сборной Сан-Марино насчитывает 26 поединков, и она длится с конца 2014 года.

    Белоруссия

    Сборная Белоруссии серьёзно разочаровала своих болельщиков в отборочном цикле к ЧМ-2018, набрав всего 5 очков, заняв последнее место, даже ниже Люксембурга.

    В Лиге наций белорусы начали с крупной домашний победы над Сан-Марино (5:0), но уже в следующем матче поняли, что легко не будет — с Молдавией на выезде они сыграли вничью 0:0.

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    В домашнем матче с Люксембургом сборная Белоруссии забила всего один мяч, но его хватило для победы, а ответный матч с Молдавией завершился со счетом 0:0 и на своем поле.

    В последнем матче белорусы на выезде одолели Люксембург со счетом 2:0, отобрав у «карлика» лидерство в группы. Победа над Сан-Марино, или даже ничья, зацементирует это достижение и подарит «Белым крыльям» повышение в классе.

    Прогноз

    Букмекеры считают Белоруссия фаворитом матча. На победу команды Криушенко дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 10,0, а на успех сборной Сан-Марино — 39,0.

    В поединке против Сан-Марино команда гостей не испытает проблем с достижением нужного результата, и скорее всего белорусы постараются напоследок «хлопнуть дверью».

    Гости выиграют, причем с солидной разницей в счете. У Сан-Марино слабая защита, а «белые крылья» способны демонстрировать содержательную игру в атаке. Белоруссия забьет хозяевам как минимум три мяча. Интересене вариант: ТМ 3,5 за 1,75. 0

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    Прогноз на Сан-Марино — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В 6-м туре Лиги наций сборная Сан-Марино 18 ноября примет сборную Белоруссии. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
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