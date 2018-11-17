Аргентина — Мексика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 17 ноября

17 ноября в товарищеской встрече сойдутся сборные Аргентины и Мексики. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на Аргентина — Мексика.

Аргентина

Такое ощущение, что сборная Аргентины дает настоящее мировое турне. После чемпионата мира в России «альбиселесте» провели четыре товарищеским матча, и все — на нейтральных полях.

Впрочем, это не помешало команде Лионеля Скалони чувствовать себя уверенно и не допустить ни одного поражения.

Хотя нет, в последнем туре сборная Аргентины все-таки проиграла — Бразилия смогла выжать победу в очном противостоянии на 93-й минуте. Ну, и против колумбийцев была «нулевка», если уж совсем придираться.

Мексика

Хороший старт на чемпионате мира обернулся для мексиканцев полнейшей печалью. Сначала два поражения непосредственно в России (и вылет в 1/8-й финала от упомянутой Бразилии).

Потом — два поражения в товарняках (Уругвай, США), передышка с Коста-Рикой (победа 3:2) и еще один влет чилийцам 0:1.

Пока что у нового тренера сборной Мексики Рикардо Ферретти не получается поставить игру своим подопечным, и в ближайшее время вряд ли получится.

Все прогнозы на футбол

Пока Федерация футбола Мексики будет назначать два поединка с одной командой подряд, пусть он 300 раз топ, ничего путного не получится.

Прогноз

Разочаруем — главных звезд в составе номинальных хозяев не будет: ладно еще Месси, но ни Ди Марии, ни Агуэро, ни даже Отаменди.

Гости тоже не стали собирать все созвездие: Гуардадо, Чичарито и Дос Сантос остались вне итоговой заявки на поединок.

Но даже если бы они были, мы считаем, что поединок не будет изобиловать моментами. Поэтому ставим на «ТМ 2,5» за 1,77. 0