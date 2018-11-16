Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций 16 ноября 2018 года

В 5-м туре Лиги наций 16 ноября сборная Франции приедет в гости к сборной Нидерландов. Начало матча назначено на 22:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Франция.

Нидерланды

У сборной Нидерландов на один матч меньше, чем у соперников, и будущий поединок с немцами уже не выглядит безнадежным в плане набора очков.

Ведь первый стык в Амстердаме голландцы выиграли легко и уверенно — 3:0. С другой стороны, счет не совсем по игре. Бундестим нанесла 21 удар по воротам, подала 12 угловых, а два гола из трех команда Рональда Кумана забила после 87-й минуты матча.

Последний же матч был для «апельсинов» товарищеским. И он тоже удался: ничейный результат против одной из самых сильных сборных мира на ее территории — отличный результат (Бельгия, 1:1).

Франция

Пока что команда Дидье Дешама опережает соперников на четыре очка. Две игры сборная Франции выиграла с одинаковым счетом — 2:1, еще раз была «нулевка» (в первом туре против Германии в Мюнхене).

С одной стороны, натужные по счету победы должны насторожить. С другой, если анализировать каждую игру в отдельности, видно, что «триколоры» проводят игры усредненно и всегда не ниже определенного уровня.

Так, в победных матчах «Ле Блё» наносили по 14 ударов, не давая разгуляться сопернику (в среднем оппоненты сборной Франции пробивали по ее воротам 9,7 раза. На ее территории — 7,5 раза).

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Такой усредненностью и объясняется отсутствие зацепок в статистических данных команды. Ни тебе штанг и перекладин, ни офсайдов, и даже ни сумасшедшего количества фолов.

Прогноз

Первый матч, как мы уже писали, французы выиграли 2:1. В том поединке Дидье Дешам сделал ставку на первый тайм (10 ударов из 14-ти и 60% владения). За первые 45 минут Нидерланды не смогли ни разу попасть по воротам.

На чужом поле «Ле Блё» будут осторожнее. Никто не ломанется на рожон с первых минут. А обороняться французы умеют.

Поэтому предлагаем сделать ставку «1-й гол Нидерландов: с 30-й минуты и позже» за 2,10. 0