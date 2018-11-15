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    Полчаса «сухих» ворот для Исландии

    Бельгия — Исландия. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций в подлиге А 15 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Бельгии Сборная Исландии
    Прогноз на Бельгия — Исландия
    Юри Тилеманс
    В 5-м туре Лиги наций сборная Бельгии 15 ноября примет сборную Исландии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Исландия.
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    Бельгия

    Сборная Бельгии выиграла оба матча в своей группе, но поскольку у соперников на один матч больше, у «дьяволов» есть ощутимое преимущество перед швейцарцами.

    Именно против «крестоносцев» будет решаться судьба первого места. А здесь — можно пуститься в эксперименты. Только Роберто Мартинес сделает это не из горящего желания, а в основном из-за потерь в составе.

    Де Брёйне, Вертонген, Бентеке, Шадли получили травмы и не смогут помочь своей команде. Только насчет последнего еще имеются некоторые сомнения: возможно, и сыграет.

    Отметим, что как для техничной атакующей команды сборная Бельгии довольно часто нарушает правила. Осознанно, конечно, но все же. И Швейцарцев, и голландцев в последнем товарняке они перефолили (12-5 и 12-10 соответственно).

    Исландия

    «Викингам» терять нечего. Они уже вылетели в лигу В и ловят последние моменты пребывания среди элиты мирового футбола.

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    Хотя вряд ли. Чувство, когда тебя что ни матч разрывают по всем статьям — то еще удовольствие. Вот только в последней встрече против сборной Швейцарии команда Эрика Хамрена смогла навязать кой-какую борьбу.

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    Выиграла по ударам (18-13), продемонстрировала прекрасную точность (10 попаданий в створ), подала 6 угловых и заработала 17 штрафных. Но толку оказалось мало — в сухом остатке сборная Исландии все равно проиграла 1:2.

    Прогноз

    В победе сборной Бельгии букмекеры почти не сомневаются. Коэффициент на их чистую «викторию» находится в пределах 1,15-1,20.

    Гол команды Мартинеса оценивается и того меньше — порядка 1,03. О потерях «дьяволов» мы сказали, так что думайте — стоит ли рисковать.

    Нам кажется стоит, но относительно. Дадим Исландии полчаса времени «сухих» ворот. Однако для перестраховки повернем ставку таким образом, чтобы в случае гола оказаться в выгодном положении.

    Итак, наша ставка — «1-й гол: до 30-й минуты включительно» за 1,59. 0

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    Прогноз на Бельгия — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59. В 5-м туре Лиги наций сборная Бельгии 15 ноября примет сборную Исландии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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