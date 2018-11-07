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    «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д». Прогноз и ставки на матч 4-го тура группы F Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Шахтер Донецк Футбол Украины
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д»
    Жуниор Мораес
    «Манчестер Сити» 7 ноября примет «Шахтер Д» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д».
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    «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола, видимо, решил припугнуть будущего соперника по ЛЧ и разрешил своим ребятам не экономить силы в последнем туре АПЛ.

    Как итог, «Манчестер Сити» выиграл «Саутгемптон» со счетом 6:1 и добился отрыва от «Ливерпуля» в таблице на два очка. Отметим некоторые особенности ведения игры соперником «манкунианцев».

    Расстановка «клин» (4-3-2-1) не помогла команде Марка Хьюза противостоять активной смене позиций атакующих игроков «Сити». Зато у самих в атаке было неожиданно много возможностей.

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    «Шахтер Д»

    В чемпионате Украины ничего не поменялось — у «Шахтера» по-прежнему нет конкуренции. Нагрузку команде Пауло Фонсеки способно дать лишь «Динамо Киев». Изредка подключается «Заря».

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    Остальные без вариантов получают 2-3 гола (или больше) и после матча в микст-зоне говорят, что «Шахтер Д» — это другой уровень.

    Однако этого «уровня» не хватило в первом харьковском поединке против «Манчестер Сити». Напомним, «горняки» сами получили за уши «трешку» и почувствовали себя в роли аутсайдера.

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    Сама игра «оранжево-черных» не пригляделась — всего два попадания в створ, оба — во втором тайме, уже при счете 0:2. Причем не получалось ничего: ни толковое использование стандартов (19 штрафных и 5 угловых), ни игра в линию в обороне (поймали «Ман Сити» в офсайд 4 раза, но оказалось мало), ни грамотный тактический фол (всего 5 нарушений за игру).

    Прогноз

    Это конечно удивительное и спорное заявление, но — все зависит от «Шахтера». Правда. Если «горняки» поверят в случайность победы «Лиона» на «Этихаде» в первом туре ЛЧ, то ничего путного и у них не получится.

    Ежели Фонсека сумеет увидеть в том подвиге закономерность, украинцам вполне по силам зацепиться за очки. Личные поединки прошлого года не дадут соврать. Напомним, что в прошлом розыгрыше «ушастого» трофея «Шахтер Д» проиграл в Англии 0:2, но в Украине праздновал победу (2:1).

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    Поэтому наша ставка — «ИТ2 меньше 0,5» за 1,74. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. «Манчестер Сити» 7 ноября примет «Шахтер Д» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск.
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