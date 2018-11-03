Гвардиола: Фергюсон не смог бы провести в «Барселоне» 25 лет

Главный тренеротметил, что в Англии специалисту легче удержаться в клубе на продолжительное время, чем в Испании или Германии.

«В Англии можно провести в одном клубе лет 20. Я практически на протяжении недели не вижу журналистов. Внутри команды были сложные моменты, приходилось быть жестким, но все эти моменты оставались внутри команды.

А вот в "Барселоне" или "Баварии" все, что происходило, уже на следующий день было написано в газетах. В этом смысле в Англии легче. Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в "Барселоне" 25 лет», — цитирует Гвардиолу ВВС.

В текущем сезоне «горожане», набрав 26 очков в 10 турах АПЛ, занимают первое место в турнирной таблице. 0