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    «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Оренбург Рубин
    Прогноз на «Оренбург» — «Рубин»
    Курбан Бердыев
    В понедельник, 5 ноября, «Оренбург» на своей арене примет «Рубин» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Рубин».
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    «Оренбург»

    «Газовики» после 12 матчей в РПЛ положили в свою копилку 16 очков и находятся на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая своему предстоящему противнику три пункта.

    «Оренбург» не знает горечи поражений уже четыре матча кряду. В это период он в чемпионате переиграл «Ростов» со счетом 1:0 на его арене.

    Затем два раза кряду сыграл вничью в поединках Премьер-лиги с «Енисеем» (0:0) дома и с тульским «Арсеналом» (2:2) в гостях. В середине недели команда Владимира Федотова провела кубковый матч, в котором на стадии 1/8 финала одолела перволиговую «Тюмень» — 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    На домашней арене в этом розыгрыше РПЛ «сине-белые» провели пять игр, в которых одержали только одну победу при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 3:4.

    Из-за дисквалификации пропустит предстоящий поединок ключевой защитник Адесойе Ойеволе.

    «Рубин»

    Подопечные Курбана Бердыева занимают на данный момент седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков и уступая четвертой строке два балла.

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    Казанская команда имеет 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Единственный раз она проиграла в этом сезоне, когда в третьем туре чемпионата на своем поле уступила «Зениту» (0:1).

    Но что правда, за этот период «рубиновые» добыли всего лишь три виктории в чемпионате при шести ничейных результатах. В последнем туре РПЛ они на своем поле расписали мировую со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

    Все пять гостевых матчей в этом чемпионате «Рубин» сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 5:5.

    Календарь и таблица РПЛ

    Точно не сыграет голкипер Сослан Джанаев, а под вопросом выход на поле защитника Чико Флореса, полузащитника Павла Могилевца и форварда Сердара Азмуна.

    Оппоненты провели между собой всего лишь три игры. В сезоне 2016/17 в рамках РПЛ они обе игры завершили вничью (1:1 и 0:0). А в минувшем сезоне «Рубин» обыграл «Оренбург» в кубковом поединке — 2:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры не выделяют ни одну из команд. На их победу хозяев предлагают — 2.90.

    На победу гостей также дают — 2.90, ничья оценена — в 2.85.

    В этом поединке сыграют приблизительно равные по классу команды, которые исповедуют оборонительный стиль игры. Будет не удивительно, если этот матч закончиться вничью.

    Наш прогноз — ничья. 0

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    Прогноз на «Оренбург» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85. В понедельник, 5 ноября, «Оренбург» на своей арене примет «Рубин» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 по Москве.
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