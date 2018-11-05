«Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 ноября 2018 года

В понедельник, 5 ноября, «Оренбург» на своей арене примет «Рубин» в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Рубин».

«Оренбург»

«Газовики» после 12 матчей в РПЛ положили в свою копилку 16 очков и находятся на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая своему предстоящему противнику три пункта.

«Оренбург» не знает горечи поражений уже четыре матча кряду. В это период он в чемпионате переиграл «Ростов» со счетом 1:0 на его арене.

Затем два раза кряду сыграл вничью в поединках Премьер-лиги с «Енисеем» (0:0) дома и с тульским «Арсеналом» (2:2) в гостях. В середине недели команда Владимира Федотова провела кубковый матч, в котором на стадии 1/8 финала одолела перволиговую «Тюмень» — 1:0.

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На домашней арене в этом розыгрыше РПЛ «сине-белые» провели пять игр, в которых одержали только одну победу при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 3:4.

Из-за дисквалификации пропустит предстоящий поединок ключевой защитник Адесойе Ойеволе.

«Рубин»

Подопечные Курбана Бердыева занимают на данный момент седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков и уступая четвертой строке два балла.

Казанская команда имеет 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Единственный раз она проиграла в этом сезоне, когда в третьем туре чемпионата на своем поле уступила «Зениту» (0:1).

Но что правда, за этот период «рубиновые» добыли всего лишь три виктории в чемпионате при шести ничейных результатах. В последнем туре РПЛ они на своем поле расписали мировую со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

Все пять гостевых матчей в этом чемпионате «Рубин» сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 5:5.

Календарь и таблица РПЛ

Точно не сыграет голкипер Сослан Джанаев, а под вопросом выход на поле защитника Чико Флореса, полузащитника Павла Могилевца и форварда Сердара Азмуна.

Оппоненты провели между собой всего лишь три игры. В сезоне 2016/17 в рамках РПЛ они обе игры завершили вничью (1:1 и 0:0). А в минувшем сезоне «Рубин» обыграл «Оренбург» в кубковом поединке — 2:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры не выделяют ни одну из команд. На их победу хозяев предлагают — 2.90.

На победу гостей также дают — 2.90, ничья оценена — в 2.85.

В этом поединке сыграют приблизительно равные по классу команды, которые исповедуют оборонительный стиль игры. Будет не удивительно, если этот матч закончиться вничью.

Наш прогноз — ничья. 0