«Анжи» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 5 ноября 2018 года

В понедельник, 5 ноября, завершать программу 13-го тура чемпионата России будут «Анжи» и «Енисей» в Махачкале. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Анжи» — «Енисей».

«Анжи»

«Анжи» в чемпионате России в этом сезоне борется за выживание, а из-за финансовых проблем вопрос вовсе стоит о существовании клуба. По итогам 12-го тура команда располагается на пятнадцатой строчке, имея в активе лишь 10 очков.

Махачкалинцы в текущем сезоне выступают сериями. После шести подряд поражений команда одержала три победы и один раз сыграла вничью, но затем вновь дважды подряд проиграла — ЦСКА (0:2) и «Ростову» (0:1).

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В серию из трех побед кряду вошла также и победа в 1/16 финала Кубка России над «Чайкой» — 2:1 на выезде. Однако уже в 1/8 финала махачкалинцы уступили «Спартаку» — 0:1.

Стоит отметить, что в последних трех играх кавказцам не удается даже забить гол.

«Енисей»

«Енисей» в 1/16 финала Кубка России сумел пройти «Луки-Энергию». Подопечные Дмитрия Аленичева пропустили уже на пятой минуте матча, но сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Эта победа стала для красноярцев единственной в девяти последних матчах. В РПЛ дела у «Енисея» идут из рук вон плохо — первая и последняя на данный момент победа в чемпионате (над «Крыльями Советов») была добыта еще 28 августа.

Набрав 6 очков в двенадцати турах красноярцы застряли на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч 12-го тура против «Локо» мог закончиться для «Енисея» более благоприятно, однако свои моменты команда не реализовала (в том числе — шанс сравнять счет во втором тайме), а в концовке пропустила дважды, проиграв в итоге с крупным счетом (0:3).

В итоге руководство клуба приняло решение отстранить наставника Дмитрия Аленичева, а готовит к игре с «Анжи» команду тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.

Прогноз

В последний раз команды встречались в стыковых поединках прошлого сезона, когда «Енисей» дома победил со счетом 3:0, а на выезде уступил — 3:4, сумев добыть путевку в элиту.

«Анжи» способен удивить даже в своем нынешнем состоянии, команда уже это доказала. Кроме того, матч будет проходить на поле махачкалинцев, где они постараются порадовать своих болельщиков. «Енисей», в свою очередь, лишился главного тренера, но решит ли это игровые проблемы команды? Предлагаем не гадать, а поставить на тотал матча больше двух голов за 1,86. 0