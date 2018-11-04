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    Вернется ли «Лацио» в зону Лиги чемпионов?

    «Лацио» — СПАЛ. Прогноз и ставки на матч Серии А 4 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Лацио СПАЛ
    Прогноз на «Лацио» — СПАЛ
    «Лацио» набрал неплохой ход перед разгромом от «Интера»
    В 11-м туре итальянской Серии А «Лацио» на своей арене примет СПАЛ 4 ноября. Матч начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Лацио» — СПАЛ.
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    «Лацио»

    «Лацио» по итогам прошлого сезона финишировал на пятой строке, а в этом сезоне стартовал не слишком удачно, потерпев два поражения. Правда, соперниками в этих встречах были «Ювентус» и «Наполи», которым римляне и проиграли со счетом 0:2 и 2:3 соответственно.

    Ну а далее были пять побед подряд и все перевернулось. Благодаря таким результатам «Лацио» расположился на четвертой позиции Серии А по итогам девяти туров, имея на своем счету 18 очков.

    Тем не менее, к грядущему поединку подопечные Симоне Индзаги подходят на пятой позиции — вне зоны Лиги чемпионов. Это случилось после разгромного поражения на своем поле от «Интера» (0:3), а также победы «Милана» в отложенном матче посреди недели.

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    СПАЛ

    По итогам минувшей кампании СПАЛ оказался одной из худших наряду с «Болоньей» команд в прошлом сезоне среди выживших в Серии А. Тем не менее, неплохое усиление обоих клубов летом сулит им лучшие шансы, нежели у конкурентов, сохранить прописку.

    Это подтвердил старт розыгрыша уже нового сезона, в котором коллектив выиграл четыре матча из первых пяти, включая поединок Кубка Италии. Увы для подопечных Леонардо Сепличи, затем пришла неудачная серия из четырех поражений кряду.

    Не подвернуться большей опасности попасть в зону вылета СПАЛу удалось благодаря победе над «Ромой» (2:0) в гостях в предпоследнем туре. Тем не менее, разгромное поражение на своем поле от «Фрозиноне» (0:3) все равно не позволяет команде и ее болельщиками перевести дух, ведь сейчас она лишь на 15-м месте.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет с преимуществом в три или более гола за 3,75.
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    Прогноз на «Лацио» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В 11-м туре итальянской Серии А «Лацио» на своей арене примет СПАЛ 4 ноября. Матч начнется в 14:30 по мск.
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