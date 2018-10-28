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    Матч будет не грубым

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ 28 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
    Виктор Линделёф
    10-й тур английской Премьер-лиги 28 октября сведет на газоне «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и ливерпульский «Эвертон». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
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    «Манчестер Юнайтед»

    На прошлых выходных команда Жозе Моуринью ездила в гости к дружине Маурицио Сарри и чуть было не увезла из Лондона три очка. Баркли одним ударом на 96-й минуте отменил праздничный ужин Сеу Жозе с Глейзерами.

    Что хотелось бы отметить серьезно, так это первый тайм в исполнении «красных дьяволов»: 1 удар мимо, 37% владения и две желтые карточки. Ни прибавить, ни убавить — «Шинник».

    В Лиге чемпионов та же катавасия: в поединке 3-го тура против «Ювентуса» за весь первый тайм «Манчестер Юнайтед» снова ударил лишь однажды. Правда, в этот раз попал. Причем конкретно — попал на гол Дибалы, который в итоге и стал победным.

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    «Эвертон»

    Коллектив Марку Силвы старается держать марку. После неудачного сентября (два поражения и ничья с «Хаддерсфилдом») «Эвертон» выиграл три поединка подряд и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице.

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    Правда, из негатива был еще вылет из Кубка лиги от «Саутгемптона» в серии пенальти. Но большинство английских менеджеров почитают за счастье ранний вылет из этого турнира. Так что Силву тоже научат.

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    • Касательно последних результатов: матчи в победной серии были далеко не против топ-команд, единственным серьезным соперником выступил «Лестер». Можно сказать, что «ирискам» с «лисами» повезло, ведь победный второй мяч они забили после удаления центрбека Уэса Моргана.

    Календарь и таблица АПЛ

    В поединке против «МЮ» придется искать другие источники «виктории», потому что вряд ли «ирискам» удастся войти в одну реку дважды — растают еще…

    Прогноз

    В бытность Руни игроком «Манчестер Юнайтед» можно было бы говорить о принципиальности этого поединка. Сейчас вряд ли.

    Поэтому предлагаем сыграть на судейских наказаниях. Прогнозируем более спокойную игру и умеренное количество фолов. Арбитр поединка — Джонатан Мосс, который в среднем дает 3,4 «горчичника» за 90 минут.

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  • 21/10/2018

    • Средние показатели команд по желтым на конкретной локации невысоки: «МЮ» дома получает 1,75 карточки, «Эвертон» на выезде — 1,5 карточки.

    Вполне резонным считаем поставить на «Желтые карточки: ТМ 3,5» за 1,85. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. 10-й тур английской Премьер-лиги 28 октября сведет на газоне «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и ливерпульский «Эвертон». Начало матча — в 19:00 мск.
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