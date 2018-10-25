СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»

Полузащитникрассматривает вариант с возвращением в, сообщает Tuttosport.

По данным источника, хавбек готов рассмотреть вариант с возвращением в туринский клуб следующим летом. Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри впечатлен игрой французского футболиста и хочет использовать его в связке с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, хавбек выступал за итальянский клуб с 2012 по 2016 годы, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0