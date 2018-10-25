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    СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассматривает вариант с возвращением в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    По данным источника, хавбек готов рассмотреть вариант с возвращением в туринский клуб следующим летом. Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри впечатлен игрой французского футболиста и хочет использовать его в связке с нападающим Криштиану Роналду.

    Напомним, хавбек выступал за итальянский клуб с 2012 по 2016 годы, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне хавбек провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0

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