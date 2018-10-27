«Урал» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 27 октября 2018 года

В субботу, 27 октября, в рамках 12 тура чемпионата России «Урал» на своем поле примет «Уфу». Встреча, которая состоится на «Екатеринбург Арене», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Уфа».

«Урал»

«Шмели» с 12 очками после 11 поединков РПЛ расположились на 12 строке в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего лишь на один балл.

Команда Дмитрия Парфенова не знает побед в последних двух играх чемпионата. После проигрыша в 10 туре от «Рубина» (0:1) в Казани, последовала ничья на своем поле с «Крыльями Советов» со счетом 1:1.

Но до этого «оранжево-черные» не проигрывали четыре игры подряд (три в чемпионате и одну в Кубке). В играх российского первенства они поделили очки с «Ростовом» (1:1) дома, а также переиграли «Енисей» (2:1) в гостях и тульский «Арсенал» (2:1) на своей арене.

В домашних встречах «Урал» в этом сезоне добыл две победы, три ничейных результата и два раза проиграл, разница забитых и пропущенных мячей — 8:8.

Из-за дисквалификации предстоящий поединок пропустит полузащитник Алексей Евсеев.

«Уфа»

«Горожане» находятся на 14 месте в турнирной таблице, заработав в 11 играх РПЛ 10 баллов и отстают от 12 спасительной строки на два пункта.

Подопечным Сергея Томарова на знают горечи поражения в поединках чемпионата России уже четыре игры подряд, но заработав в этих матчах всего лишь пять баллов.

В этом отрезке удалось добыть только одну победу — над «Енисеем» (2:1) дома. Еще три игры они свели вничью. В гостях поделили очки с «Ростовом» (0:0) и тульским «Арсеналом» (1:1), на своем поле расписали мировую с «Рубином» (0:0).

На выезде уфимцы провели четыре встречи в этом сезоне РПЛ. В этих играх они два раза проиграли и столько же матчей свели вничью, разница мячей — 2:6.

В прошлом сезоне РПЛ игра в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:1, в Уфе хозяева взяли верх — 2:0. «Урал» в официальных играх еще не проигрывал предстоящему сопернику на своем поле.

Прогноз

В последних пяти домашних поединках «шмели» завоевали девять баллов, ни разу не уступив на данном отрезке. «Уфа» также не проигрывает в последних матчах и демонстрирует неплохой уровень игры.

Прогнозируем, что в этой встрече гости смогут завоевать очки и оппоненты не порадуют зрителей обилием забитых мячей. 0